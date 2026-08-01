聖嬰現象持續 氣象署：台灣未來1季暑熱未退偏暖、夏末入秋偏乾

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，根據熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，目前熱帶中東太平洋海溫持續偏高，為聖嬰現象發展狀態，預計此狀態將持續至秋季，冬季至明年春季仍以維持聖嬰狀態的機率最高。

氣象署說，模式預測未來一季台灣地區氣溫以正常至偏暖為主，雨量方面8月菲律賓附近偏濕、台灣附近則訊號不明顯，9月至10月從海洋大陸、菲律賓延伸至台灣一帶，降水訊號皆呈現正常至偏乾類別。

8至10月溫度、雨量預報：各地平均氣溫以正常至偏高機率較大。8月上旬有受颱風外圍環流影響機率，隨後台灣處於低壓帶及水氣偏多環境，各地仍有降雨機率。9月至10月雨量以正常至偏少機率較大。