強颱白海豚變胖了！下周五直撲沖繩機率高 專家：關注它併吞94W後變化

白海豚颱風目前仍是強烈颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天清晨由於眼牆置換的因素，強度下降，但是暴風圈半徑擴大到300公里。隨著海氣條件無法支持，強度將逐漸下降，但是颱風暴風圈半徑卻相對擴大。未來隨著納入其他的擾動，以及逐漸進入大尺度季風低壓環流內，颱風整體的環流大小也會有持續擴張的趨勢。

颱風是否對台灣構成威脅？吳聖宇表示，下周四之前，白海豚颱風受到太平洋高壓引導，朝向西北西轉偏西的方向一路往日本南方、琉球東方海面移動，下周五將有很高機會直接侵襲琉球群島，下周末進入東海。此時太平洋高壓的強弱變化將決定颱風的動態，高壓偏弱，則颱風逐漸北轉趨向長江口或以北地區。高壓偏強，則颱風維持偏西路徑經過台灣以北之後趨向浙江南部，這樣的路徑將對台灣天氣會有比較顯著的影響。

他說，可能影響太平洋高壓強弱變化的因素頗為複雜，包括下周一開始，在白海豚颱風後方可能另外發展的其他擾動，以及下周四左右抵達華北並繼續東移的西風短波槽等，都會共同關係到下周五以後太平洋高壓的強弱情況。

哪一種路徑機會較大? 吳聖宇表示，目前各預報模式仍然沒有明確的答案，預報路徑到了琉球群島附近後就開始呈現明顯的分歧，往北偏轉以及往西直進的預測都有，顯然預報模式對於下周五之後太平洋高壓的強弱預測落差很大，仍是沒有明確答案的觀察期。暫時只能繼續等待預報趨勢明確後，才能知道白海豚颱風究竟會不會對台灣有顯著的影響。

但是他說，不論白海豚是否會更加靠近，下周五到下周末，台灣的天氣都會有變化，有活動安排的要留意後續颱風的預報訊息。

吳聖宇表示，目前位於菲律賓東方海面的熱帶擾動94W，有逐漸發展，並且繼續靠近菲律賓呂宋島的趨勢。因為白海豚颱風移動速度較快、且範圍寬廣，預估下周二到下周四之間將靠近94W，並且將其逐漸納入合併，會讓白海豚整體的環流範圍明顯擴大，同時路徑也可能出現不規則的擺動。由於緊接著颱風到了下周五就要進入琉球群島一帶關鍵區，因此在下周二到下周四之間與94W合併過程中會出現什麼樣的變化，也很值得注意。

近期天氣趨勢，他說，受到太平洋高壓影響，大致是多雲或有陽光天氣，山區午後仍有局部熱對流雷雨機會，中部以南的山區可能較為明顯。各地高溫普遍32至35度，西半部局部近山區可能有36度或以上高溫機會。

下周一天氣型態仍類似，吳聖宇說，下周二起台灣附近大環境風向開始轉為偏北到東北風，下周二、下周三維持山區午後有局部雷雨的天氣型態，不過風向轉變後，熱對流雷雨的發展可能會比較偏向中部以南山區為主。

下周四起白海豚颱風外圍的水氣逐漸靠近，除了中部以南山區仍有午後熱對流雷雨外，迎風面的北部、東北部地區也可能逐漸會有短暫陣雨開始出現機會，天氣型態將開始改變。颱風外圍的長浪也可能在下周四來到台灣附近，沿海的風浪變化也將逐漸開始出現。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。