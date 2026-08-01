影／星宇首條歐洲航線開航 張國煒親自執飛、旅客搶合照

星宇航空首條歐洲航線「台北－布拉格」今（1）日正式啟航，星宇航空董事長張國煒親自執飛首航班機，帶領機組員從候機室準備登機時，意外被現場旅客包圍要求簽名、合照，現場氣氛熱烈。

張國煒面對旅客熱情要求，也笑著打趣說「這樣要怎麼飛？還是不要去了，你們到底要不要去布拉格，還是我們在這邊拍就好了」。他隨後笑說，這次應該找蔡依林來，「可以幫忙擋一下」，展現親民幽默的一面。

星宇航空今天舉行首航典禮，候機室以布拉格城市意象打造，並配合航線大使蔡依林及歌曲「布拉格廣場」安排首航儀式。星宇航空執行長翟健華、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）及桃園國際機場公司董事長陳彥伯共同進行「許願」儀式，象徵星宇正式開啟歐洲航網。

翟健華指出，布拉格不僅是星宇航空首個歐洲航點，也是全球航網布局的重要里程碑。隨著台灣半導體產業供應鏈逐步向歐洲發展，台灣與捷克之間的商務往來日益密切，加上布拉格擁有深厚的人文歷史、建築及觀光資源，深受台灣旅客喜愛，直飛航線可進一步串聯商務及旅遊需求，提供旅客更便利、舒適的飛行選擇，也有助於促進台灣、捷克以及中東歐地區的交流合作。

星宇表示，除了布拉格外，下一個歐洲航點將開往西班牙巴塞隆納，持續擴大歐洲航網布局。

台北－布拉格航線初期每周飛航3班，預計10月1日起增為每周4班；星宇也規劃自9月起由與日本當代藝術家空山基合作的「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術機投入布拉格航線。

在永續飛航方面，星宇表示，台灣出發航班將添加中油供應的永續航空燃油（SAF），布拉格返台航班則配合歐盟「ReFuelEU Aviation」政策添加2%永續航空燃油，盼逐步建立雙向低碳航空燃料供應鏈。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格表示，星宇開航布拉格是台灣與捷克航空運輸發展的重要里程碑，期待直飛航線帶來更多台灣旅客前往捷克，也進一步促進雙方在觀光、經貿、教育及文化等領域的交流。

隨著布拉格航線正式開航，星宇航空歐洲航網再下一城，後續將持續拓展歐洲航點，強化台灣與歐洲城市間的航空連結。

星宇航空執行長翟健華（左一）、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）（右二）、桃園國際機場公司董事長陳彥伯（左二）及桃園國際機場公司總經理范孝倫（右一）共同進行「許願」儀式，象徵星宇正式開啟歐洲航網。記者季相儒／攝影

星宇航空執行長翟健華指出，布拉格不僅是星宇航空首個歐洲航點，也是全球航網布局的重要里程碑。隨著台灣半導體產業供應鏈逐步向歐洲發展，台灣與捷克之間的商務往來日益密切。記者季相儒／攝影

星宇航空首條歐洲航線「台北－布拉格」今（1）日正式啟航，星宇航空董事長張國煒面對旅客熱情要求，也笑著打趣說「這樣要怎麼飛？還是不要去了，你們到底要不要去布拉格，還是我們在這邊拍就好了」。他隨後笑說，這次應該找蔡依林來，「可以幫忙擋一下」，展現親民幽默的一面。記者季相儒／攝影

星宇航空首條歐洲航線「台北－布拉格」今（1）日正式啟航，星宇航空董事長張國煒親自執飛首航班機，帶領機組員從候機室準備登機時，意外被現場旅客包圍要求簽名、合照，現場氣氛熱烈。記者季相儒／攝影