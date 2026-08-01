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白海豚不斷升級挑戰第4次巔峰 粉專：颱風下周四抵達琉球附近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白海豚颱風路徑方面後期的誤差範圍，依舊散布在整個台灣北部海面至東海。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
白海豚颱風路徑方面後期的誤差範圍，依舊散布在整個台灣北部海面至東海。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

白海豚颱風有明顯的雙眼牆結構，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，此為進行眼牆置換特徵，這是在昨天凌晨至昨天上午進入第3次巔峰後，預告進入即將進入第3次眼牆置換的訊號。

「又在置換，真的是很愛置換的颱風」。「觀氣象看天氣」表示，這是已發展成熟並達一定強度的颱風，可能會經歷的自我能量調節過程。根據研究指出，眼牆置換發展的機制與時機在於，當一個颱風中心旋轉的渦度比外圍強6倍以上，或外圍環流面積較低層環流中心對流結構的面積大1倍以上，就有可能進入這個機制。

「觀氣象看天氣」表示，若眼牆置換成功，除眼徑會稍微擴大外，往往表示颱風強度及暴風圈會稍微向上提升1個層級，若失敗就有可能一路的削弱下去。目前白海豚正進行第三次置換的這個過程，預估在未來36至48小時環境允許的情況下，有機會出現第4次巔峰。之後的時間環境預期會漸變差，雖有持續進行置換的可能，但失敗率也會漸增加，暴風圈還是會擴大，但強度就有機會緩慢減弱。

路徑方面後期的誤差範圍，依舊散布在整個台灣北部海面至東海。「觀氣象看天氣」表示，由於未來整個低壓槽內，多了目前位在菲律賓東方海面的發展的熱帶擾動94W，以及後續在白海豚東方可能有另一個擾動形成的可能，在多方的牽引之下、不單單只有副高，預估至少要等到明天以後，路徑才有機會逐漸明朗。

「觀氣象看天氣」表示，目前預測大概在8月6日下周四，颱風會到達琉球附近是比較高的共識。至於後續白海豚是否會北轉、南移？或是直接不轉了，直接往中國前進？目前所有模式與系集之間，依舊尚未有共識產生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚 琉球 颱風

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