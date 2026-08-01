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讓白海豚再游一會兒 氣象署指路徑仍有變數：不排除更往南接近台灣

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
白海豚颱風預測路徑大幅調整。圖／中央氣象署提供
白海豚颱風預測路徑大幅調整。圖／中央氣象署提供

海豚颱風到底要往哪裡走？「讓白海豚再游一會兒」，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，周末到下周前半周，颱風距離還很遠，下周五至下周末，有可能較為接近台灣北部海面。但預報資料顯示變數還很大，先持續密切觀察。

白海豚颱風目前距離台灣3900公里遠，中央氣象署說，強颱白海豚未來5天內先往西北西方向、也就是朝日本南方海面移動。到了下周後半周，預計將趨向日本九州、東海或台灣北部海面一帶，但路徑不確定性仍相當大。

而過去預測路徑，有大幅調整趨勢。氣象署表示，在颱風剛生成的初期，國際多數氣象預測資料，包括傳統物理模式及AI模型，都顯示後期往日本移動的機率較高。但是大氣環境是持續變化的，各單位預報路徑都隨著環境的預報變化、如太平洋高壓強弱，而出現大幅調整。以歐洲人工智慧模式為例，跟4、5天前的預測相比，近兩三天對颱風後期路徑的預報，有逐漸往西、往南調整的趨勢。

颱風路徑未來一定就會再更往西、往南嗎？氣象署說，倒是不一定。仔細觀察會發現，最新的資料，有段期間反而比前一天的資料更北邊。由於颱風未來怎麼走，除了考慮太平洋高壓的變化外，南方低壓區也可能影響環境的導引氣流，使西北太平洋的環境變得較為複雜，沒那麼簡單。因此颱風未來會更往南接近台灣附近，或是回彈往北調整，目前都在可能的範圍內，還需要一段時間的觀察期。

至於未來預測，後期分歧仍大。氣象署表示，綜整目前國際上各種最新物理模式及AI預測，可以看到颱風未來的預報路徑還是相當發散。不過至少可以看到，這個周末到下周前半周，白海豚颱風都還離台灣很遠。

氣象署說，目前預估下周三、下周四，颱風會逐漸來到日本南方海面，下周五前後接近日本九州南方到琉球附近海域，更後期的路徑分歧度就相當大。從進入日本九州、經東海往中國華中移動，或通過台灣北部海面附近甚至更接近，都在可能的射程範圍內。

關於本周末天氣，氣象署說，依然高溫悶熱，外出要多補充水分並保持透氣，前往山區活動要留意午後雷陣雨。

今天西半部偶爾會出現一點不定時的零星小雨，但範圍很局部、時間也短暫，影響不會到太明顯，可以帶輕便雨具備用。

氣象署說，颱風預報在科學本質上，就是持續隨環境變化調整、逐步收斂的過程，隨著時間及距離接近，預報的可參考價值也會愈來愈高。「就讓白海豚再游一會兒吧」。

氣象署 白海豚 海豚

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