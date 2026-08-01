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颱風最愛父親節？ 專家曝數據：被它帶往台灣方向 盼白海豚別對號入座

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
自1949年起至2025年，於8月8日前後侵襲台灣或影響台灣的颱風共有15個，其中7個集中在近32年。關注白海豚颱風下周後半周是否影響台灣天氣。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
自1949年起至2025年，於8月8日前後侵襲台灣或影響台灣的颱風共有15個，其中7個集中在近32年。關注白海豚颱風下周後半周是否影響台灣天氣。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

目前是颱風季，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，統計過去77年，西北太平洋及南海海域所生成的颱風當中，發現侵襲或影響台灣的颱風，最愛選那個節日來襲，不是中秋節，而是88父親節

至於原因，他說，從平均氣象量場來看，在此時期，環境的太平洋高壓勢力明顯西伸，適足擔任颱風偏往台灣行進之駛流場導引的關鍵角色，高壓南側的東風或環境的西南風氣流，較容易把颱風帶往台灣方向走，這也提高了颱風侵台或影響台灣的機率。

回顧歷史，林得恩表示，自1949年起至2025年，於8月8日前後侵襲台灣或影響台灣的颱風共有15個，其中7個集中在近32年。更有3個造成嚴重災情，包括2015年蘇迪勒、2009年莫拉克及1994年道格颱風。「希望白海豚不要對號入座」。

此外，他統計1949年至2025年父親節前後期間，侵襲台灣或影響台灣的颱風，有1960年崔絲（TRIX） 、1961年裘恩（JUNE）、1961年梅瑞（MARIE）、1964年艾達（IDA）、1969年貝蒂（BETTY）、1976年畢莉（BILLIE）、1982年西仕（CECIL）、1984年芙瑞達（FREDA）、1994年道格（DOUG）、2006年寶發（BOPHA）、2007年帕布（PABUK）、2007年梧提（WUTIP） 、2009年莫拉克（MORAKOT）、2015年蘇迪勒（SOUDELOR） 、2019年利奇馬（LEKIMA）等15個。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

父親節 白海豚 颱風

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