快訊

本報抓到問題！屋頂光電新制轉彎 排除住宅類

聽新聞
0:00 / 0:00

好天氣快掰了…氣象署最新天氣展望 第2周台灣位於低壓帶降雨機率增

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初至期中受太平洋高壓影響，各地大致晴到多雲，局部地區有午後短暫雷陣雨。隨後至第2周，受水氣增加及颱風外圍環流影響的機會，且台灣位於低壓帶中，環境不穩定，降雨機率增加。

氣象署表示，近期西北太平洋熱帶擾動活躍，預報不確定性大，隨時注意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象署 機率 雨量

延伸閱讀

正值盛夏晴朗酷熱 強颱白海豚挑戰巔峰 吳德榮曝暴風圈侵台日機率

高溫酷暑天氣倒數 白海豚颱風「最新路徑」不排除更靠近台灣

盛夏酷熱 吳德榮：下周五白海豚外圍環流掠過 北部變天漸擴大至中南部

颱風白海豚強度維持 路徑短期接近琉球群島一帶

相關新聞

城鎮韌性演習沙盤推演 醫院將降網速

因應城鎮韌性演習，八月十日及十三日將於下午二點卅分至三點，進行為期卅分鐘的「行動通訊降速」演練；高度智慧化的醫療院所，無論是診療或轉診，都仰賴電子系統，衛福部日前發布公告，提醒各院所得為此演習因應。目前各醫院評估營運不受影響，唯獨零星、需由患者出示的電子慢箋或預約單恐受網速限制，籲可提前截圖因應。

賣場洗選蛋契約延遲缺貨 農業部已協調

本報報導入夏以來雞蛋供應轉趨吃緊，北部陸續傳出有缺蛋情況，其中紅殼蛋缺口尤其明顯。農業部表示，因蛋商與部分賣場間仍在洽談契約，導致雞蛋延遲上架，已啟動協調機制，並持續監測雞蛋產銷情形。

勞檢專案結果曝光…打工遇違法雇主 機率竟逾25%

年輕學子利用暑假打工賺零用錢，卻可能不小心踩雷。勞動部公布去年度工讀生與部分工時勞工專案檢查結果指，違法率百分之廿五點一一，較前一年的百分之廿四點八九微升，違規大宗仍是餐飲、連鎖超商、飲料店。勞動部次長李健鴻說，加盟店違法比例顯著，將要求企業總部，加強輔導旗下加盟店。

橘世代／【關於善終──在家告別】在家善終 不是放棄治療

九十六歲的老奶奶家住台北市大安區，因咳血、呼吸喘送急診，醫師評估後直言「只剩三天的壽命」，家屬決定接奶奶回家，並聯繫只做到宅醫療不看門診的「行一診所」來做居家安寧，期待老奶奶能好好走完生命最後一程。

颱風最愛父親節？ 專家曝數據：被它帶往台灣方向 盼白海豚別對號入座

目前是颱風季，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，統計過去77年，西北太平洋及南海海域所生成的颱風當中，發現侵襲或影響台灣的颱風，最愛選那個節日來襲，不是中秋節，而是88父親節。

好天氣快掰了…氣象署最新天氣展望 第2周台灣位於低壓帶降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初至期中受太平洋高壓影響，各地大致晴到多雲，局部地區有午後短暫雷陣雨。隨後至第2周，受水氣增加及颱風外圍環流影響的機會，且台灣位於低壓帶中，環境不穩定，降雨機率增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。