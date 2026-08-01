好天氣快掰了…氣象署最新天氣展望 第2周台灣位於低壓帶降雨機率增

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初至期中受太平洋高壓影響，各地大致晴到多雲，局部地區有午後短暫雷陣雨。隨後至第2周，受水氣增加及颱風外圍環流影響的機會，且台灣位於低壓帶中，環境不穩定，降雨機率增加。

氣象署表示，近期西北太平洋熱帶擾動活躍，預報不確定性大，隨時注意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。