盛夏酷熱 吳德榮：下周五白海豚外圍環流掠過 北部變天漸擴大至中南部

白海豚颱風目前仍是強烈颱風。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，第13號颱風白海豚的平均風速最強時曾達60米／秒，與巴威颱風、辛樂克颱風並列今年風王。由於巔峰已過，有緩慢減弱的趨勢，仍將維持大而強的颱風。未來5天向西北西略轉偏西進行，朝琉球方向接近。

至於是否影響台灣？他說，根據歐洲人工智能模式（ECMWF AIFS）未來10天的暴風範圍侵襲機率圖顯示，系集平均路徑經日本琉球與九州之間，進入東海，登陸大陸，暴風範圍侵襲機率亦以琉球一帶為最高，台灣北部陸地的機率約在10%左右，因不確定性大，應密切觀察其調整。

近期天氣，吳德榮表示，今天太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，各地晴時多雲，午後山區有局部雷雨的機率，各地白天偏熱，北部24至37度、中部25至36度、南部24至36度、東部22至36度。

吳德榮表示，明天至下周三太平洋高壓籠罩，大氣穩定，正值盛夏，各地晴熱，山區午後偶有局部降雨的機率。下周四東北風迎風面北海岸、北部山區偶有局部短暫雨，午後中南部局部雷陣雨的機率提高。

下周五至10日颱風環流通過北部海面，進入大陸，受其外圍掠過，北台轉雨，並逐漸擴大至中南部。因有不確定性，需再觀察、調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。