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院長講堂／洪冠予推動遠距醫療、慢性病管理 讓治療融入日常生活

聯合報／ 記者郭政芬／專訪
新竹台大分院院長洪冠予長期深耕腎臟醫學，從早年推動腹膜透析，到近年倡議全人醫療與居家照護，逐步形塑以病人為核心的照護模式。記者郭政芬／攝影
新竹台大分院院長洪冠予長期深耕腎臟醫學，從早年推動腹膜透析，到近年倡議全人醫療與居家照護，逐步形塑以病人為核心的照護模式。記者郭政芬／攝影

醫療的目標 不只活得久而是活得好

「醫療的目標，不只是讓病人活得久，而是活得好。」台大醫院新竹台大分院院長洪冠予深耕腎臟醫學，從早年推動腹膜透析，到近年倡議全人醫療與居家照護，逐步形塑「以病人為核心」的照護模式。他更主張醫療體系應降低民眾對醫院的依賴，透過遠距醫療慢性病管理，讓醫療服務真正走入生活

洪冠予是腎臟科權威，專精慢性腎病與透析治療。曾有一名來自台東的病人讓他印象深刻，患者每次回診都得清晨搭車北上看診，等完成門診與領藥後，往往已是傍晚，讓他體認到，「醫療不只是技術問題，更牽涉交通可近性、家庭支持與資源分布」。後來患者因家庭、工作與生活辛勞而選擇停止治療，在短時間內離世，令他感嘆，也因此投入全人醫療與臨終照護領域。

居家照護 降低民眾依賴醫院

腎臟病是需要長期照護的慢性疾病。洪冠予指出，過去醫療往往聚焦延長病人生命，但病人更在意的往往是生活品質。以腹膜透析為例，病人可在家自行操作，不必頻繁往返醫院，大幅減少舟車勞頓與時間成本，也讓治療更能融入日常生活。

洪冠予更長期投入醫學教育與制度改革。台大醫學體系過去缺乏完整的營養教育，他主動整合醫師與營養師的專業，開設「醫用營養學」課程，並編寫教材出版成書，成為醫學教育的重要資源。

他也推動全人照護理念，針對腎臟病人臨終照護建立標準化教案，出版專書，內容更被翻譯成日文發行，擴大國際影響力。

此外，他將臨床實務經驗整理為系統化教材，並在台大醫學系開課，培養具備整體視野的醫師人才，為台灣醫學教育與臨床實務開創新局。

「未來醫院發展的方向，應是降低民眾對醫院的依賴。」洪冠予說，台灣醫療量能高度集中在門診，慢性病人頻繁往返醫院已成常態，未來應透過慢性處方箋、遠距醫療與穿戴裝置監測等方式，讓穩定病人不必為例行追蹤頻繁回診，也能獲得穩定且高品質的照護，提升病人便利性與滿意度，同時在服務量不減的情況下優化品質。

全人照護 在對的病人身上做對的事

住院醫療方面，洪冠予強調，醫院的價值是在能否提供適切且即時的服務，醫療應主動走出醫院、接近病人，且應朝高科技與微創醫療發展。面對醫護人力成長有限的現實，關鍵不只是增加資源，更要提升制度效率，加強衛教和政策配套，降低不必要的醫療依賴，讓部分服務可透過線上完成，同時提升民眾對醫療體系的信任。

「醫師不能只看疾病本身。」洪冠予說，不能局限在單一科別，而應從全人照護角度思考病人的需求。醫療品質的核心，是「在對的病人身上做對的事」。即使有效治療成本較高，也應如實告知病人；即使病人期待快速見效，也不能放任缺乏實證的療法誤導選擇，醫師應以專業判斷引導病人做出最合適的決定。

新竹台大分院院長洪冠予與醫院團隊合影。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院院長洪冠予與醫院團隊合影。圖／新竹台大分院提供

規律作息 就是最好的養生之道

長年處於高壓醫療工作環境，洪冠予維持高度自律的生活節奏。他每天規律作息，習慣優先處理最重要、最困難的事情，在秩序中維持穩定與效率。他的紓壓方式並不複雜，散步、簡單運動、閱讀、聽音樂，就是最有效的放鬆。

對年輕人，洪冠予給出務實建議：專業深度才是差異化的關鍵。唯有先在專業領域站穩腳步，累積經驗、數據與觀點，才能在適當時機擴展領域，發揮更大社會影響力。

洪冠予

現職：新竹台大分院院長

學歷：台大醫學系醫學士、台大臨床研究所博士

經歷：台大內科部副主任

            品質管理中心主任

            綜合診療部主任

            台大醫院副院長

            台北醫學大學副校長（醫療）

專長：內科學、腎臟醫學、分子生物學

給病人的一句話：

健康無捷徑、血壓控制無捷徑，人生與成功亦然。

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