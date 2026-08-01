橘世代／【關於善終──在家告別】「好所宅」 讓偏鄉也有醫療平權

「好所宅」是雲林首間純居家醫療、無一般門診的到宅診所，每次看診費兩百到三百元。費用看似平價，卻不是每個家庭都能負擔，診所仍會收到家屬要求降低就診次數，甚至不要看診的請求，以省下兩、三百元的家用。

好所宅所長黃子華認為，到宅醫療在雲林的意義，不是提供「多一種」就醫的選擇，而是在交通不便、多數病人沒有子女在身邊、出門就診困難的偏鄉，透過專業的醫療團隊走進家中，補足基本的醫療權。偏鄉的居家醫療必須避免因收費門檻而造成醫療不平權。

這樣的信念讓診所在創立前兩年，都處在營運虧損、人力耗竭的狀態，黃子華反省，醫療現場「犧牲奉獻」的形象並不健康，他必須照顧好自己與團隊成員，有合理的待遇和健康的生活，才能永續照顧病人。

在他思考用有效商業模式回應更大需求時，診所的個案量一直增加，他發現醫療並不足夠，接著設立藥局、居家護理所，並發展了長照服務，讓服務更完整的同時，也打開多元營收的可能。

二○二四年，健保署推動的「在宅住院」為好所宅開了一扇門，它讓部分符合住院資格的到宅病人的給付提高了；計畫上路後，雲林縣衛生局匯集雲林基督教醫院、好所宅等卅家醫療院所成立「雲林好照」，有多年在宅醫療經驗的好所宅，擔任教育訓練角色，也因此有計畫案的收入；縣政府挹注資源添購了行動醫療設備、跨區服務補貼及電話客服系統建置等，使得好所宅即便只有到診所就醫的健保收費，也能提供廿四小時的諮詢服務。

出身雲林崙背鄉的黃子華，帶領的好所宅目前團隊有七十三人，服務涵蓋雲林十個鄉鎮，他的願望是，有朝一日，雲林廿個鄉鎮都有好所宅的醫生到府服務。

深知個人力量有限的他，也努力打造能吸引更多人投入的「生態系」。除了給團隊成員合理薪資、在工作中找到身為助人者的熱忱之外。當有其他診所想要嘗試居家醫療，派人到好所宅取經時，他們也樂見其成，邀請來觀摩的醫護跟診，並說明實務上的執行細節。

今年，好所宅還成立了「齡好協會」，因為黃子華發現許多長輩即便有了醫療與生活照顧，內心仍不快樂，一個人要慢慢變老，而且活得好，需要的不只有醫療。協會希望引進非醫療專業者，像是音樂治療、寵物輔療、藝術輔療等專業，參與在宅照護，讓長輩在老衰的過程中不只有身體得到照顧，心靈也能獲得滿足。