橘世代／【關於善終──在家告別】尊重生命狀態 善終先善生

何謂善終？「好所宅」所長黃子華說了退休老里長的故事。

罹患喉癌的老里長，有段時間狀況急轉直下，像洩了氣的皮球，連續幾天不想動也不吃東西，甚至臥床長出了壓瘡。黃子華到宅評估後發現，老里長的身體機能還可以，卻因絕症感到無望、一蹶不振。那次看診後，黃子華沒有開藥，他記得老里長一直惦念好友店裡的生魚片，約了隔天中午親自帶他去買。

老里長拿到買生魚片的錢時精神大振，意識清楚地為司機口頭導航，還吩咐司機繞到飲料店，為診所的醫護都買了飲料，「里長請客啦」。

生命最後的三、四個月，老里長因為生活有了期待，不再臥床。他開始像年輕時一樣早起看股票。家人也安排了各種他可以參加的活動。離世那天早上，他如常地坐在家門口跟來訪的朋友聊天，中午吃了喜歡的臘八粥後去睡午覺，在睡夢中離開。

這是黃子華心中居家安寧的最高境界：不僅僅是減輕痛苦，病患到生命的最後一天，都過著想要的生活，在睡夢中平靜離開。

「要善終，先善生。」黃子華在雲林做將近六年的居家醫療體悟到，在居家做安寧與在醫院大不同。傳統醫院安寧的對象以癌症病患為大宗，往往到病患生命最後才啟動，安寧以減輕病痛為主。

然而，社區裡的老衰伴隨多重病因，可能逐漸失能、失智，是個漫長的退化過程，每個人都得改變看待衰老的視角，尋找在慢慢變老的過程中，也能好好活著的姿態，不能等到接近死亡時才開始珍惜生命、導入安寧觀念。

黃子華認為，要在老衰的過程中尊重每個生命的狀態，過有尊嚴的生活，醫護人員是「尋找開關」的引導者，例如老里長的開關是找到生命的目標與自主權，其他的人可能是適切的照顧方法，找到方法後，就必須將照顧責任交回照顧者身上。他深知，醫護之於病患是短暫的停留，病人要得到好的照顧、生活得好，關鍵還是願意付出的照顧者。這樣的信念也反映在黃子華的行為上，他每次到案家訪視時都會刻意肯定與稱讚照顧者。