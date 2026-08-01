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健康你我他／遊大陸發現主動脈瘤 返台治療脫離險境

聯合報／ 文／向翠微（中市潭子）
病痛不挑時間，別輕忽身體警訊。圖／向翠微提供
病痛不挑時間，別輕忽身體警訊。圖／向翠微提供

今年二月，旅居加拿大的表哥與表嫂回台探親。三月，帶著我們一行六人前往陝西，拜訪在那裡養老的大學同學，展開一個月的悠閒旅程。滿心期待的假期，卻在第一周戛然而止。

那天清晨，表哥感到身體極度不適，胸口隱隱作痛，警覺心極高的他立刻前往當地醫院就診。檢查結果令人震驚，主動脈長了一個水泡，也就是主動脈瘤，隨即住進加護病房

在異地的加護病房煎熬了一周，面對陌生的醫療環境與未知的風險，表哥審慎評估後決定出院回台灣治療。院方認為移動的危險性過高反對出院，為了回台就醫表哥簽下切結書，冒著極大的風險搭上返台的班機。

飛航過程一切順利，飛機一降落，表哥便直奔台中榮總，隨即安排住院。經過醫療團隊一周的精密檢查與評估，醫師決定先以藥物穩定控制血壓與心跳並定期追蹤，暫無立即開刀的必要。聽到這個結果，家人們懸著的心才終於放了下來。

如果當時表哥為了不想掃旅遊的興致，而強忍身體不適，恐後果不堪設想。旅行可以事先規畫，但病痛從不挑時間，要來就來。這場陝西驚魂記，成了爾後旅行的正面教材，千萬別輕忽身體發出的警訊，畢竟平安回家，才是旅程唯一的終點。

動脈瘤 加護病房 旅遊 出國 醫療險

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