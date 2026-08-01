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愛肝達人站／醫不好，也要參加公祭？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

二殯。剛坐下，一位多年不見的朋友看見我，滿臉驚訝。「X醫師，怎麼你也來了？」我笑了一下。

「沒醫好，只好來送他最後一程。」他愣了愣，我又補一句：「也算售後服務吧，雖然健保不給付！」兩人都笑了，只是那個笑，很快就淡了。

告別的，是一位認識二、三十年的老朋友。他為人風趣，聲音洪亮，朋友聚會只要有他在，絕不會冷場。大家印象中的他，總是精神很好，怎麼看都不像有病的人。

幾個月前，他拿著外院的檢查報告來找我。「醫師，他們說我肝臟有一個兩公分的黑影，你幫我看看。」他的語氣很輕鬆，彷彿只是衣服上沾了一個小黑點。

我請他躺上檢查床，替他做腹部超音波。探頭才移動幾下，我就覺得不對。再仔細看，心也愈來愈沉。哪裡只有兩公分？肝臟裡不只一顆腫瘤，左右兩葉都有，最大的已經超過五、六公分。畫面上一團又一團的陰影，像烏雲一樣散在肝臟裡。

我一時不知道該怎麼開口。他看著我的表情，也安靜下來。「很嚴重嗎？」當醫師最困難的，有時不是診斷，而是要把一個殘酷的答案，交到熟人手上。他的肝癌範圍太廣，已經無法手術，只能接受標靶藥物合併免疫治療。我們都希望腫瘤縮小，能多爭取一些時間。但不到半年，他還是走了。

坐在公祭會場，看著遺照裡熟悉的笑容，我腦中一直浮現兩個字：如果。

我們認識那麼多年，我竟然直到他罹患肝癌，才知道他是B型肝炎帶原者。平常在診間，我最常提醒病人：「半年要追蹤一次，不要等到不舒服才來。」可是面對自己的朋友，我們談工作、談家庭、談時事，就是沒有談到他的肝。

也許熟人之間，反而最容易客氣。總覺得問人家有沒有B型肝炎、多久沒檢查，太嚴肅、太掃興。總覺得大家看起來好好的，應該就沒事。但肝病最怕的，正是「看起來沒事」。

肝臟內部缺乏痛覺神經，腫瘤早期常常不痛不癢。人照樣可以吃飯、工作、旅行，等到出現腹脹、變瘦、黃疸，往往已錯過早期治療的機會。

如果我早一點知道他有B型肝炎，每次見面，我不會只問：「最近好不好？」我會再多問一句：「超音波照了沒有？」如果他說沒有，我一定把他拉進診間。「來都來了，就超一下吧！」他可能會嫌我囉嗦，怪我朋友聚會還要談肝病。但如今想來，寧可當時被他嫌一次，也不要今天坐在這裡後悔。

B型肝炎、C型肝炎、肝硬化及其他肝癌高風險族群，每六個月抽血、做腹部超音波，並不是保證不會得肝癌，而是萬一腫瘤出現，可以在它還小、還能手術、還能治療時把它找出來。

醫師不是神，不可能醫好每一個人。但有些遺憾，或許可以提早避免。走出公祭會場，我回頭看了一眼，默默提醒自己：對病人多叮嚀一次，對朋友多問一句，也許就能少參加一次公祭。

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