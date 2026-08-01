橘世代／【關於善終──在家告別】減少恐懼…透過家庭會議 家屬與醫護取得共識

「爸爸當初表達過意願，不想再去醫院受折騰，我們就在家陪伴他吧。」花爺爺的女兒在家庭會議這麼說，行一診所的團隊便將治療照顧方向由積極性治療逐漸調整為緩和照護，直到爺爺平靜在家過世。

這是行一診所服務過的家庭，他們透過一次次家庭會議，家屬與醫護一起討論並決策醫療方向，直到病人離世，結束服務。

行一診所所長張凱評認為，在善終議題上，家庭會議扮演重要角色，因此行一診所在剛介入照顧的初期，就會主動邀請家屬召開第一次家庭會議，有時甚至會在一個月內再次開會確認共識。

透過前期密集討論，確保醫療團隊、家屬，甚至是病人，在照護上有共識，例如：「盡力在家治癒」、「純粹的症狀控制與臨床照護」，或是「一旦狀況變差就送醫院」等意向，避免後續危急時要做重大決定，容易產生分歧。

張凱評解釋，家庭會議不一定都是大陣仗的正式會議，有時是針對病人狀況的小型會議，有時是團隊視病人狀況讓家屬知道，何時該自行處理、何時該打給診所緊急訪視。每次訪視後，護理師也會提供訪視摘要，並在包含所有家屬與團隊的群組中同步資訊，也會用ＡＩ翻譯成印尼文給移工看，讓溝通與凝聚共識成為日常，降低家屬對未知的恐懼。