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勞檢專案結果曝光！打工遇違法雇主 機率竟逾25%

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
暑期是打工旺季，勞動部公布去年度工讀生與部分工時勞工專案檢查結果。示意圖／聯合報系資料照
暑期是打工旺季，勞動部公布去年度工讀生與部分工時勞工專案檢查結果。示意圖／聯合報系資料照

年輕學子利用暑假打工賺零用錢，卻可能不小心踩雷。勞動部公布去年度工讀生與部分工時勞工專案檢查結果指，違法率百分之廿五點一一，較前一年的百分之廿四點八九微升，違規大宗仍是餐飲、連鎖超商、飲料店。勞動部次長李健鴻說，加盟店違法比例顯著，將要求企業總部，加強輔導旗下加盟店。

他指出，本次專案檢查一八五二家事業單位，其中四六五家違反勞動法令，共四三五家遭裁處行政罰鍰，裁罰金額總計一五八一萬元。前三大違法態樣分別是假日上班沒給加倍工資、未依法安排例假及休息日、沒給足休息日上班該有的加班費等，甚至還有業者僱用未滿十五歲者工作及使童工夜間工作等重大違規案件。

林毓堂表示，從違規行業來看，以餐館業占百分之五十三最多，其次是連鎖便利商店百分之十、飲料店百分之八，其餘則為加油站、零售業、製造業、批發業等。其中不乏知名連鎖品牌上市櫃企業及國公營事業。

對比近兩年的稽查情形，發現每年違法樣態、行業幾乎一樣，其中更有一○五家事業單位再犯，等於約四分之一都是累犯。李健鴻強調，加盟店將是接下來的輔導目標。

打工 雇主 機率

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