高雄九如橋如期通車了！ 陳其邁認鳥居欄杆爭議「真漏氣」

跨越愛河、連接高雄三民與鼓山內惟地區的九如橋改建工程，通車前夕因兩側紅色護欄造型神似日本神社「鳥居」引爆美學爭議，市府工務局趕在通車前全面更換為全白雙層防護欄，昨天上午通車。針對這起橋梁改建工程，市長陳其邁坦言「漏氣」，但強調，市府勇於面對批評，會從善如流持續修正。

斥資五億六千萬元改建的九如橋提前五個月完工，是完成高雄鐵路地下化陸橋拆除的最後一哩路，不過通車前因護欄造型及安全性遭質疑，官方通車典禮臨時喊卡，昨天僅有議員李喬如偕居民自行鳴炮、施放粉紅氣球慶祝。

針對護欄爭議，市長陳其邁昨天受訪時坦言，欄杆造型「真的很醜、真漏氣」，他以外科手術比喻，工程就像開刀，腹腔手術做得很好，最後縫合也要縫得漂亮。這次九如橋施工品質與安全性雖符合規範，但設計美學確實有檢討空間。

厚生里長歐瑞清指「好事多磨」，但對居民而言，安全與方便第一，未來若有缺失會持續向市府建議改善。議員李喬如則說，爭議過程都已過去了，五十年老橋拆除重建是內惟人的大事，雖有護欄波折，但民意後續會檢視。

工務局新工處表示，原長六二四公尺的九如陸橋於二○二四年初拆除，當年八月動工改建為七十公尺低坡度平面橋，原本預計明年一月完工，為降低交通衝擊，提前五個月開放。

新橋導入側車道概念，並改善周邊雨水下水道提升防洪能力，通車後部分路口開放直接左轉，市府已協調警察局派駐義交做兩個月的現場指引。