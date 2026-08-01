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蘿蔔糕沒蘿蔔 監院促食藥署改善

聯合報／ 記者蔡晉宇林琮恩／台北報導

監察院昨指出，調查市售蘿蔔糕，有以玉米澱粉、修飾澱粉及添加物製成，甚至未含蘿蔔。監察委員田秋堇表示，食藥署非但未研議訂定蘿蔔含量標示之規範，長期來僅以品名與成分標示等「文字核對」，即表示稽查結果均符合規定，確有欠當，且對限量使用的修飾澱粉，迄今怠未建立檢驗方法，也未檢討限量使用規範的合理性，促請改善。

過去曾有媒體揭露，部分市售蘿蔔糕以修飾澱粉及香料製成，甚至不含蘿蔔成分。田秋堇指出，衛福部自二○○八年起雖已規範辛烯基丁二酸鋁澱粉等三項修飾澱粉的使用限量，但食藥署迄今仍未建立檢驗方法，也未抽驗市售產品，致使限量規範形同虛設；此外，食藥署對限量規範的訂定理由、健康風險及實際使用範圍掌握不足，未善盡法定監管職責，要求相關機關檢討改進。

食藥署食品組組長許朝凱回應，過去稽查四六二件蘿蔔糕，製成過程皆有添加蘿蔔，業者若販售不含蘿蔔的蘿蔔糕，也未如實標示成分，將可依食安法開罰四到四百萬元。修飾澱粉屬准用食品添加物，只要依規範使用，不會危害健康。

蘿蔔糕 食藥署 監院

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