原民會30周年 台夏文化節登場

原住民族委員會慶祝成立卅周年，以原住民族文化走向世界為目標，昨起至八月二日一連三天在新北市民廣場攜手美國夏威夷州政府駐台北辦事處，舉辦「我在Aloha台夏文化節」，邀請民眾跟著原民歌聲與舞步走進南島，親身感受美麗且熱情奔放的風情。

原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur在開幕典禮表揚「原住民族事務有功人員」，他說，有人遠赴國際為族人權益發聲，有人傾盡一生搶救瀕危族語，有人以樂舞與體育讓台灣驚艷世界，更有人在風雨交加的危急時刻果斷撤離全村並重建家園，成為族人守護者。

「太平洋不是阻隔台灣與夏威夷的海洋，而是連接兩地的道路。」曾智勇說，他要向這群幕後英雄致敬，也盼榮耀傳承下去，證明原民族文化不僅在台灣深耕閃耀，更能以最自信、最開放的姿態擁抱世界、走向國際。

活動會場充滿Aloha浪漫風情，白天夏威夷州政府駐台北辦事處邀請享譽國際的Ke Kai O Kahiki舞團，以充滿力量和陽剛氣勢的男性草裙舞分享夏威夷文化；帛琉與吐瓦魯團隊跨海樂舞演繹出太平洋血脈的深刻感動。

夜幕低垂後，舞思愛、舞炯恩與葛西瓦以「山海的呼喚」揭幕；今天「島嶼聲浪之夜」由戴愛玲與阿爆接力嗨翻全場；明天「Aloha之夜」王宏恩與阿布絲壓軸，用現代電音傾訴海洋靈魂。