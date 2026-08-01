屋頂光電政策轉彎 環團轟失信

屋頂光電新制今上路，原訂只要建築物達三百坪以上，不論新建、改建或整修，屋頂將強制設置太陽能板，但建築業界近日屢表疑慮，行政院昨宣布改分階段實施，首波將先行排除住宅類及店鋪類建築。環團批評，突然推翻累積長達三年的共識與籌備，政府公信力蕩然無存，也顯示執政黨的能源政策搖擺。

綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、地球公民基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、台灣環境規畫協會昨聲明，「再生能源發展條例」第十二條之一是民進黨政府二○二三年全面執政期間，為落實「提高綠電占比、加速規畫設置綠電建置重要策略」所奠定的法制基石，核心目的是要求一定規模以上新、增、改建建物義務設置太陽光電，讓都市承擔發電與減碳責任。

環團聲明表示，住宅建物占全國建築總量的大宗，是都市最具潛力的光電設置場域，若排除住宅類，將會大幅限縮都市屋頂光電的發展空間，不僅年裝置容量、減碳量、可供家戶用電減少六成以上，也將減少約二點八一億度綠電發電潛力。

環團指出，據台大風險社會與政策研究中心二○二三年民意調查，近六成受訪者表示已安裝或有意願安裝屋頂太陽能設備，顯示住宅參與能源轉型已有穩固的社會基礎。政府因為建商壓力退縮，不僅損及執政團隊誠信，更讓台灣在國際淨零競逐下，與半導體、ＡＩ等眾多產業需求面前，喪失核心轉型契機。

綠色公民行動聯盟研究員劉如意說，屋頂光電在台灣推動十年來，累積八萬多件，散落在學校、工廠，也有集合住宅的案例，對民眾並不陌生，高雄甚至已有成功案例，此時才說需精進配套，推翻累積三年的共識與籌備，顯示政府公信力蕩然無存、能源政策搖擺不定。