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賣場洗選蛋契約延遲缺貨 農業部已協調

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
入夏以來雞蛋供應轉趨吃緊，北部大賣場陸續傳出有缺蛋情況。聯合報系資料照
入夏以來雞蛋供應轉趨吃緊，北部大賣場陸續傳出有缺蛋情況。聯合報系資料照

本報報導入夏以來雞蛋供應轉趨吃緊，北部陸續傳出有缺蛋情況，其中紅殼蛋缺口尤其明顯。農業部表示，因蛋商與部分賣場間仍在洽談契約，導致雞蛋延遲上架，已啟動協調機制，並持續監測雞蛋產銷情形。

台北市蛋商公會常務監事劉威志說，雞蛋價格最近陸續調漲，多在兩到三塊之間調動，本周雞蛋批發價漲到每斤四十六元，產地價每斤卅六點五元，至於下周價格是否繼續往上升，目前尚未定案。

劉威志說，這段時間天氣熱，加上老雞汰換的空窗期，導致產量降低，但不至於到鬧蛋荒，預計開學前夕就能恢復常態。

不過不少蛋農直言，隨著市場需求變大，雞蛋供貨不及，蛋價恐怕還會再上漲；也有北部蛋商提到，今年入夏忽然極熱，前頭又遇大雨淹水，天氣變化過大，雞隻損耗很多，一時缺蛋難免，要恢復正常產能恐要到十月以後。

農業部表示，部分賣場傳出在貨架上看不到雞蛋，經查是因為蛋商與部分賣場之間仍在洽談契約，導致影響上架進度。

此外，農民近期進行換羽及自然淘汰，現階段處於雞群調整與新雞陸續投入生產的過渡期，短期內規格蛋供應略有波動，但並非規模性短缺，整體雞蛋產量仍屬充足。

針對紅殼蛋產量較少，農業部也呼籲，蛋殼顏色主要由雞隻品種及基因決定，與雞蛋的營養價值、口感及品質並無直接關係。已責成中央畜產會嚴密監控雞蛋價量變化，並加強查訪通路端，請通路與蛋商機動調整雞蛋調度，平穩供需秩序。

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