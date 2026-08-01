城鎮韌性演習 台大、北榮 已演練「全面斷網」

城鎮韌性演習將進行首次「斷網演練」，台大、台北榮總等醫院早進行更嚴重規模的斷網演練，北榮為此還與中華電信簽約布建低軌衛星，未來若發生嚴重災情，一旦全面斷網，包含連院內固網都無法使用，將連接低軌衛星等，讓醫院仍可以正常營運。

台北榮總院長陳威明表示，無論是地震或其他重大複合式災害，醫院都是收治重症及脆弱病人的關鍵場域，一旦遭受攻擊或癱瘓，影響將十分重大。為提升醫療韌性，北榮今年初就完成地下病房啟動演練，地下病房可於卅分鐘內完成啟用。

陳威明說，該次演練就是以「完全斷網」為情境，模擬院內外網路全面中斷後的醫療應變機制。針對病人後送、血液調度等對外聯繫需求，醫院規畫以無人機支援血品補運，同時建置機動通訊設備，整合微波通訊、院內５Ｇ行動網路及有線網路等多元備援機制，讓院內的緊急醫療能完全不中斷。

台大醫院發言人陳彥元也表示，台大也在此次國家演練之前，曾遇過長達卅分鐘的「全面斷網」的意外，因此今年特別為此演練，只要台大全面斷網，就會啟動「紙本作業」因應，台大醫院能完全重現沒有網路的年代，包含病歷、診斷、領藥、開立收據、掛號等，統統都改用手寫作業，並訂出標準作業流程，以銜接後續復網的資料建置流程。

陳彥元表示，八月十日斷網演習期間，台大醫院院內仍持續使用固網，醫療服務不受影響，各項手術及檢查排程皆照常進行。不過，民眾若透過行動網路使用醫院Ａｐｐ掛號，可能會受到影響，建議改以桌機連線，或連接院內Wi-Fi後再使用相關服務。