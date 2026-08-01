聽新聞
0:00 / 0:00

城鎮韌性演習沙盤推演 醫院將降網速

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導
二○二六城鎮韌性演習將在八月十日至十三日登場，今年首度演練行動網路受阻情況，醫療現場恐受其影響，衛福部日前特別公告，呼籲醫院應提出應變措施因應。記者黃仲裕／攝影
二○二六城鎮韌性演習將在八月十日至十三日登場，今年首度演練行動網路受阻情況，醫療現場恐受其影響，衛福部日前特別公告，呼籲醫院應提出應變措施因應。記者黃仲裕／攝影

因應城鎮韌性演習，八月十日及十三日將於下午二點卅分至三點，進行為期卅分鐘的「行動通訊降速」演練；高度智慧化的醫療院所，無論是診療或轉診，都仰賴電子系統，衛福部日前發布公告，提醒各院所得為此演習因應。目前各醫院評估營運不受影響，唯獨零星、需由患者出示的電子慢箋或預約單恐受網速限制，籲可提前截圖因應。

廿四小時不間斷運作的醫療院所，一旦聯繫出狀況，恐會影響患者搶救時間，衛福部七月廿九日特別發布公告，提醒北部與中部醫療院所，演習期間恐因行動通訊降速，影響醫療機構與衛生單位、長照社福機構之間的聯繫，以及跨院轉診的效率，各院應確保演習期間的各項醫療與社福服務不中斷。

台北榮總院長陳威明強調，「醫院內絕對不會斷網的」，早在年初就與中華電信合作，模擬地震等各類情況，導致通訊中斷等應變措施演練，各醫療院所的網路系統都不會依賴院外網路，屆時演習內部運作影響不大，如看診、手術、轉診等，都會維持正常作業。

馬偕醫院也表示，屆時演練不會影響醫院運作，僅少數需要與健保署即時連線辦理的特殊作業，恐受行動通訊降速，而需要等候。

新光醫院副院長洪子仁說，演習時網速降速，新光已準備好免費提供院內Wi-Fi給民眾使用，因此手機線上支付、數位健保卡、線上掛號系統等，完全不受演習影響，民眾如果要在演習期間，運用院內的免費Wi-Fi撥打網路電話，收訊恐會受影響。

然而，過去新光醫院多使用通訊軟體與他院聯繫調度床位，演習期間將會改用電話聯繫；民眾若是擔心屆時連接院內Wi-Fi，仍有網速的問題，建議需由民眾連接網路出示的電子預約單、電子慢箋等，可事先截圖或列印保存，在演習期間出示，較能順利安排住院、領取藥物。

衛福部資訊處處長李建璋表示，醫院醫療資訊系統主要透過固網運作，演習期間院內診療、電子病歷等醫療服務不受影響，僅民眾以手機行動網路使用醫院Ａｐｐ掛號、查詢或行動支付可能受影響，若改連醫院Wi-Fi仍可正常使用。

他指出，醫院皆已建立斷網及當機應變程序，可因應重大災害；未來也將把資訊韌性納入「健康台灣深耕計畫」，協助醫院強化資安、斷網備援及應變能力，預計八月底開放申請，並透過成果查核確保各項韌性措施落實。

城鎮韌性演習 演習 醫院

延伸閱讀

防衛韌性演習網速降！醫院流程不受影響 建議民眾「就醫資訊先截圖」

韌性演習模擬斷網30分鐘 陳威明：院內已自主演習過、服務不受限

城鎮韌性演習北市8月13日登場 捷運正常運行只進不出

漢光演習強化反封鎖 專家籲華府攜手夥伴提升台韌性

相關新聞

愛肝達人站／醫不好，也要參加公祭？

二殯。剛坐下，一位多年不見的朋友看見我，滿臉驚訝。「X醫師，怎麼你也來了？」我笑了一下。

感恩父愛 鞋全家福全面85折

迎接父親節，鞋全家福全面85折至8/10止，感恩老爸，從一雙舒適好鞋開始，把握特惠趕緊邀老爸一起來鞋全家福，會員再享95折，APP會員歡迎使用生日優惠，祝福全天下爸爸父親節快樂。 【鞋全家福父親節特惠】 活動期間：即日至8月10日（一） 活動優惠： • 全面85折• 熱銷品牌/限定商品8折特惠• 鞋全家福會員享再95折(新申辦會員適用)• APP會員歡迎使用當月生日優惠• 購物結帳歡迎使用運動幣或鞋全家福商品卡。 鞋全家福官網：連結鞋全家福粉專：連結鞋全家福IG ：連結 加碼回饋，熱銷品牌/限定品8折 ▼即日起-8/10， GOOD DAY女鞋全品項正價品8折 ▼即日起-8/10， PUMA運動鞋/男女涼鞋正價品全品項8折 ▼即日起-8/10， 購買diadora男、女、童運動鞋全品項8折 (特價品除外) ▼同場加映，單筆結帳滿$990送弧形迷你肩背包乙個，贈品可累贈，數量有限送完為止。 歡迎使用鞋全家福商品卡結帳 鞋全家福商品卡有$1000元、$500元、$100元，三種面額可自由互相搭贈，捐助弱勢、愛心公益、犒賞員工實用首選，歡迎機關團體、學校單

城鎮韌性演習沙盤推演 醫院將降網速

因應城鎮韌性演習，八月十日及十三日將於下午二點卅分至三點，進行為期卅分鐘的「行動通訊降速」演練；高度智慧化的醫療院所，無論是診療或轉診，都仰賴電子系統，衛福部日前發布公告，提醒各院所得為此演習因應。目前各醫院評估營運不受影響，唯獨零星、需由患者出示的電子慢箋或預約單恐受網速限制，籲可提前截圖因應。

城鎮韌性演習 台大、北榮 已演練「全面斷網」

城鎮韌性演習將進行首次「斷網演練」，台大、台北榮總等醫院早進行更嚴重規模的斷網演練，北榮為此還與中華電信簽約布建低軌衛星，未來若發生嚴重災情，一旦全面斷網，包含連院內固網都無法使用，將連接低軌衛星等，讓醫院仍可以正常營運。

賣場洗選蛋契約延遲缺貨 農業部已協調

本報報導入夏以來雞蛋供應轉趨吃緊，北部陸續傳出有缺蛋情況，其中紅殼蛋缺口尤其明顯。農業部表示，因蛋商與部分賣場間仍在洽談契約，導致雞蛋延遲上架，已啟動協調機制，並持續監測雞蛋產銷情形。

屋頂光電政策轉彎 環團轟失信

屋頂光電新制今上路，原訂只要建築物達三百坪以上，不論新建、改建或整修，屋頂將強制設置太陽能板，但建築業界近日屢表疑慮，行政院昨宣布改分階段實施，首波將先行排除住宅類及店鋪類建築。環團批評，突然推翻累積長達三年的共識與籌備，政府公信力蕩然無存，也顯示執政黨的能源政策搖擺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。