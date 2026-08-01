城鎮韌性演習沙盤推演 醫院將降網速

因應城鎮韌性演習，八月十日及十三日將於下午二點卅分至三點，進行為期卅分鐘的「行動通訊降速」演練；高度智慧化的醫療院所，無論是診療或轉診，都仰賴電子系統，衛福部日前發布公告，提醒各院所得為此演習因應。目前各醫院評估營運不受影響，唯獨零星、需由患者出示的電子慢箋或預約單恐受網速限制，籲可提前截圖因應。

廿四小時不間斷運作的醫療院所，一旦聯繫出狀況，恐會影響患者搶救時間，衛福部七月廿九日特別發布公告，提醒北部與中部醫療院所，演習期間恐因行動通訊降速，影響醫療機構與衛生單位、長照社福機構之間的聯繫，以及跨院轉診的效率，各院應確保演習期間的各項醫療與社福服務不中斷。

台北榮總院長陳威明強調，「醫院內絕對不會斷網的」，早在年初就與中華電信合作，模擬地震等各類情況，導致通訊中斷等應變措施演練，各醫療院所的網路系統都不會依賴院外網路，屆時演習內部運作影響不大，如看診、手術、轉診等，都會維持正常作業。

馬偕醫院也表示，屆時演練不會影響醫院運作，僅少數需要與健保署即時連線辦理的特殊作業，恐受行動通訊降速，而需要等候。

新光醫院副院長洪子仁說，演習時網速降速，新光已準備好免費提供院內Wi-Fi給民眾使用，因此手機線上支付、數位健保卡、線上掛號系統等，完全不受演習影響，民眾如果要在演習期間，運用院內的免費Wi-Fi撥打網路電話，收訊恐會受影響。

然而，過去新光醫院多使用通訊軟體與他院聯繫調度床位，演習期間將會改用電話聯繫；民眾若是擔心屆時連接院內Wi-Fi，仍有網速的問題，建議需由民眾連接網路出示的電子預約單、電子慢箋等，可事先截圖或列印保存，在演習期間出示，較能順利安排住院、領取藥物。

衛福部資訊處處長李建璋表示，醫院醫療資訊系統主要透過固網運作，演習期間院內診療、電子病歷等醫療服務不受影響，僅民眾以手機行動網路使用醫院Ａｐｐ掛號、查詢或行動支付可能受影響，若改連醫院Wi-Fi仍可正常使用。

他指出，醫院皆已建立斷網及當機應變程序，可因應重大災害；未來也將把資訊韌性納入「健康台灣深耕計畫」，協助醫院強化資安、斷網備援及應變能力，預計八月底開放申請，並透過成果查核確保各項韌性措施落實。