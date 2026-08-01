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基層師快累死 全教總：小案不進校事會議、濫訴有責

聯合報／ 記者許維寧唐筱恬／台北報導
全教總昨協同立委召開記者會，提出「小案不進，濫訴有責」兩大呼籲，並要求限期更正、重啟改革。記者許維寧／攝影
全教總昨協同立委召開記者會，提出「小案不進，濫訴有責」兩大呼籲，並要求限期更正、重啟改革。記者許維寧／攝影

校事會議爭議不斷，立法院會昨通過立院教委會決議，退回教育部今年初修訂的教師解聘辦法、考核辦法，要求教育部更正該辦法，再送立院備查。對此，全教總提出「小案不進，濫訴有責」兩大呼籲，並要求限期更正、重啟改革，希望教育部務實面對問題。教育部表示，將依立法院決議，進一步研處。

教育部今年一月中旬發布解聘辦法修正版本，針對校事會議問題做案件分流、匿名檢舉不受理等措施，運行約半年時間，教育部認為已能有效減低濫訴問題，但日前仍遭立法院退回。

全教總秘書長林松宏表示，「教師法」第廿九條僅授權解聘辦法規範教師解聘、續聘、停聘等程序事項，但解聘辦法卻包山包海，讓無涉於解聘程度的一般管教爭議、親師衝突等全數納入校事會議，嚴重造成基層困擾，也超出了教師法的授權範圍，如此還不察不修才是謬誤。

林松宏說，全教總訴求，未達解聘程度的案件，應從校事會議辦法中移除，回歸學校自主考核權限，由校內行政、教師成績考核等機制處理，落實小案不進校事會議的原則。

「濫訴有責」，全教總副秘書長徐欣怡強調，應針對惡意、虛偽與不實檢舉建立明確的認定標準，透過行政裁罰或增加成本等手段，「讓當事人負起責任。」避免零成本又無責任的檢舉，保障教師免於濫訴侵害。

立委羅廷瑋則表示，教委會本會期已三度排審校事會議相關辦法，希望教育部再次重啟與教育團體、各級機關的對話，期望改正版本，能真實回應教育現場需求。

教育部 全教總 校事會議

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