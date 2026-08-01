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我大學校長薪資遠遜歐美 學界：應從爭議中反思

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
清大校長高為元赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發校內譁然。圖為清大校門。聯合報系資料照
清大校長高為元赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發校內譁然。圖為清大校門。聯合報系資料照

清大校長高為元今年五月才剛展開第二任任期，不料隨即赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發校內譁然。學界評析，國外此狀況算常見，確實有人靠選他校校長提升身價；但也有前校長呼籲，應該藉此事省思國內大專校院校長的困境。

考選部前政次、台師大名譽教授李隆盛表示，此舉在國外還算常見，在於學者視高教如同是開放的就業市場。過去也聽聞，有國外大學的行政人員來台灣的大專校院選校長，就是靠選其他學校校長來提升身價。

李隆盛指出，台灣因文化、國情不同，且也要看該校長任期，若是在任期末端提前布局換校，比較能接受；如果還在任期前、中段，確實會傷害到師生的情感。

一位國立大學前校長則緩頰，指相信高做出這種選擇，一定有他的理由。外界關心大學教授留才攬才，教授級還可透過彈性薪資等以各種名目加給，但很少人想到大學校長的情況更嚴峻，薪資與歐美相差四、五倍甚至十倍，又不像國外大學一般自主，「大學如同教育部的派出所，用低薪僱一個所長。」

該名前校長也提到，台灣頂尖大學的校長遴選委員會，都會到海外找人是否願歸國參與遴選，「美國哥倫比亞大學院長、新加坡國立大學院長，我們都邀請過，但沒有人願意遞件。」外界當然可以批評高為元選上校長不應三心二意，但外界沒看到，對台灣校長職不屑一顧的人比比皆是。

高教工會研究員陳柏謙則表示，大學校長還是要認知到自己要為學校、教職員工生負責，當造成校內極大不信任時，應有機制讓教職員工生如實反映。

歐美 薪資 夏威夷

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