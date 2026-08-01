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清大校長赴美選校長「沒違法」 校內教授：已失誠信

聯合報／ 記者黃羿馨許維寧／連線報導
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅三天後即赴美參與國外大學校長遴選。聯合報系資料照
清華大學校長高為元去年獲校內教授、副教授過半數同意續任，但傳出通過續任投票僅三天後即赴美參與國外大學校長遴選。聯合報系資料照

清華大學校長高為元，去年通過續任投票僅三天後，即赴美參與美國夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，雖未獲錄取，卻引發校內部分教授質疑他「騎驢找馬」的投機行為缺乏誠信，感覺無心治校。對此，高為元不回應；校方聲明強調，高參與遴選屬個人生涯規畫，未影響校務推動。教育部則說，高無違反相關人事法規規定。

師生錯愕 盼「知所進退」

高為元去年三月十九日獲清大教授、副教授過半投票同意續任，任期自今年五月一日至二○三○年四月卅日。不料卻傳他在通過續任投票三天後，即參與夏威夷大學馬諾阿分校（ＵＨ Ｍānoa）校長決選，讓清大師生錯愕不已，有人甚至認為他應「知所進退」。

「吃碗內看碗外，就是大忌。」清大一名教授表示，清大是國內的頂尖大學，也頗具國際聲望，通常校長都會盡力爭取第二任期並且「做好做滿」，剛進入第二任期就又赴海外參與遴選，可說相當罕見，高已傷透清大師生的心。

部分師生觀察，高為元長年旅居海外及任教國外大學，領導風格較國際化，除開設校長課程，也參與校園路跑等活動。不過去年續任後，明顯較少出席校內公開活動；他曾邀請藝人林青霞擔任畢業典禮致詞嘉賓，也引發爭議。

校方聲明，高為元任內持續投入校務發展，各項重大計畫包括成立傑出人才發展基金、推動清華科技園皆如期推進，今年校慶募款金額創新高，ＱＳ世界大學排名也提升至全球第一四二名。

被指常出國 校方忙澄清

有教授質疑高為元常不在學校、頻繁出國，校務多由副校長處理。校方回應，高每年出國五、六次共廿多天，幾乎都是校務行程，個人旅遊安排相當少，與國內其他大學校長相比並未特別頻繁，校級會議及校務會議幾乎都親自主持、高度參與。

清大一名資深教授痛批，第一次看到現任校長「想要腳踏兩條船」。高為元既然尋求續任並獲校內支持，就代表對清大未來四年有承諾，卻馬上赴海外爭取另一個校長職位，問題不在是否違法，而是「誠信」。對清大聲明高為元參與國外校長遴選是「個人決定」，他直言「超級可笑，也是可恥」，反問難道學校還支持校長「騎驢找馬」？應追究「誰示意發出這份聲明」。

校長遴選制度 檢討聲起

也有資深教授將矛頭指向校長遴選制度，認為此次爭議凸顯現行制度問題。他表示，國外著名大學多由具有治理責任的常設董事會或理事會遴選校長，反觀國內每次臨時成立遴選委員會，未必具有治理大學的專業與高度，遴選後也不必為人選負責。

他批評，近似「校長民選」的制度，最後可能只選出四面討好的人選；清大讓一名誠信遭質疑的校長獲得續任，「要不是遴選委員會有問題，就是遴選制度有問題。」

清大 赴美 校長

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