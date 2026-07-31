芬蘭爆發非洲豬瘟 活豬、豬肉產品即起禁輸台

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，芬蘭官方網站證實發生非洲豬瘟（ASF）首例，因國際間非洲豬瘟疫情持續升溫，應變中心呼籲國人，切勿自非洲豬瘟發生國家攜帶、郵寄或快遞豬肉產品回國。違規攜帶或郵寄者，首次就重罰20萬元，第二次以上重罰100萬元。若以快遞或貨運方式違規輸入，最重可處七年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰鍰。

應變中心指出，依據芬蘭食品安全局（Ruokavirasto）7月30日公佈資訊，該國維羅拉赫蒂（Virolahti）地區三隻野豬屍體驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。

應變中心表示，我國今公告將芬蘭自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸台，違者將退運或銷燬。芬蘭115年1至6月共輸入985公噸豬肉產品，呼籲進口業者務必遵守檢疫規定。

應變中心說，因芬蘭與我國無直接通航，但可直接通郵，仍具有疫情傳入風險，防檢署於今日已將芬蘭列入過去三年發生ASF國家及高風險國家名單，並偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。