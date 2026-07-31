快訊

別人老公比較好？台積電董事曾繁城將贈妻5千張股票 市值逾121億

「顏慧欣默默忍受苛待」顏慶章再發聲明 重批楊珍妮：瞞心昧己、負隅頑抗

聽新聞
0:00 / 0:00

台中爆今年第2例本土M痘！3旬男中鏢 衛生局急匡接觸者

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局說明，接種疫苗為預防M痘最有效的方式。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局說明，接種疫苗為預防M痘最有效的方式。記者趙容萱／攝影

台中出現今年第二例本土M痘確診病例。台中市衛生局今說明，個案為3旬本國籍男子，近日因陸續出現發燒、皮疹等症狀，經醫師評估採檢後確診。衛生局立即疫調及追蹤接觸者，已匡列接觸者21天自我健康監測，以降低疫情傳播風險。

同時呼籲符合接種資格的高風險族群儘速完成2劑M痘疫苗接種，並落實安全性行為，共同守護自身及他人健康。

衛生局表示，M痘主要透過與感染者皮膚病灶、體液密切接觸，或長時間近距離接觸而傳播，目前以親密接觸為主要感染途徑。民眾如發現接觸對象皮膚出現不明皮疹、水泡或膿疱等異常症狀，應避免親密接觸。

衛生局說明，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，以及皮膚斑疹、斑丘疹、水泡或膿疱等疑似M痘症狀，應佩戴口罩、穿著長袖衣褲盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、活動史及接觸史，以利及早診斷、治療及防疫處置。

衛生局長曾梓展說明，接種疫苗是預防M痘最有效的方法，完整接種2劑疫苗後，保護力可達約9成。近1年內曾有高風險性行為、曾罹患性傳染病，或性接觸對象符合上述任一情形者，建議盡速完成2劑疫苗接種。民眾可至「台中市政府疫苗預約系統」預約接種，或至台中市政府衛生局官網（https://www.health.taichung.gov.tw/2345679/post）查詢鄰近合約院所資訊。

衛生局說明，台中市持續強化性傳染病防治措施，目前已於全市29個行政區設置102台保險套販賣機，數量居六都之冠，提供市民便利取得保險套的管道，鼓勵落實安全性行為，降低M痘及各類性傳染病感染風險。

衛生局 台中 M痘

延伸閱讀

從越南返台女子確診登革熱 台南今年第5例境外移入案例

新冠升溫買不到快篩？連鎖超商藥局鋪貨率曝光 出門前先上網查

新冠疫情升溫…中醫師：清冠一號不是防疫茶 別亂喝

健保8月新制 擴大給付肺癌標靶、白血病維持治療、1120萬元血友病新藥

相關新聞

監委批「蘿蔔糕沒蘿蔔」 食藥署：稽查蘿蔔糕製成都有含蘿蔔

監察委員田秋堇調查報告指，市售蘿蔔糕產品添加修飾澱粉、玉米澱粉等添加物，甚至「不含蘿蔔糕」，未訂定蘿蔔糕含量標示規範，也未建立檢驗方法。對此，食藥署食品組組長許朝凱強調，110至今年6月底共稽查1082件蘿蔔糕產品，並未發現「蘿蔔糕無蘿蔔」情況，但他也坦承，目前並未建立蘿蔔糕含量檢驗方法...

小三通加班船挨批「做半套」 居民憂方便中轉客、機票更難買

為疏解小三通旅運需求，交通部航港局日前邀集立委陳玉珍辦公室、金門縣政府及相關單位研商，宣布自8月1日起試辦「小三通臨時加班船機制」，每周五、六、日、一共4天，將視旅運需求加開往返金門與廈門五通的船班，希望因應暑假及假日人潮。

病程不到3天…嘉義6歲童罹A型流感 發燒到40度送醫宣告不治

嘉義縣一名6歲男童日前從發燒到送醫急救不治，病程不到3天，醫師診斷罹患A型流感；醫師表示，幼兒感冒發燒，若出現喘、嗜睡、...

台中爆今年第2例本土M痘！3旬男中鏢 衛生局急匡接觸者

台中出現今年第二例本土M痘確診病例。台中市衛生局今說明，個案為3旬本國籍男子，近日因陸續出現發燒、皮疹等症狀，經醫師評估採檢後確診。衛生局立即疫調及追蹤接觸者，已匡列接觸者21天自我健康監測，以降低疫情傳播風險...

韌性演習模擬斷網30分鐘 陳威明：院內已自主演習過、服務不受限

下月將登場「城鄉韌性演習」，衛福部網站公告請醫療相關單位確保演習期間各項醫療及社福服務不中斷。北榮院長陳威明表示，院方今年已與中華電信合作辦理通訊韌性演習，模擬地震造成通訊中斷時的應變措施，包含低軌衛星、機電備源、無人機送藥等...

新竹市米粉抽驗結果出爐 15家業者共23項產品全數未檢出甲醛

新竹市甲醛炊粉事件延燒，市府今公布擴大抽驗結果，7月16日至27日針對全市15家米（炊）粉製造業者抽驗23項產品，全數未檢出甲醛；涉案明好企業另擴大抽驗，初驗仍有部分產品不合格，待複驗後依法重罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。