台中爆今年第2例本土M痘！3旬男中鏢 衛生局急匡接觸者

台中出現今年第二例本土M痘確診病例。台中市衛生局今說明，個案為3旬本國籍男子，近日因陸續出現發燒、皮疹等症狀，經醫師評估採檢後確診。衛生局立即疫調及追蹤接觸者，已匡列接觸者21天自我健康監測，以降低疫情傳播風險。

同時呼籲符合接種資格的高風險族群儘速完成2劑M痘疫苗接種，並落實安全性行為，共同守護自身及他人健康。

衛生局表示，M痘主要透過與感染者皮膚病灶、體液密切接觸，或長時間近距離接觸而傳播，目前以親密接觸為主要感染途徑。民眾如發現接觸對象皮膚出現不明皮疹、水泡或膿疱等異常症狀，應避免親密接觸。

衛生局說明，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，以及皮膚斑疹、斑丘疹、水泡或膿疱等疑似M痘症狀，應佩戴口罩、穿著長袖衣褲盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、活動史及接觸史，以利及早診斷、治療及防疫處置。

衛生局長曾梓展說明，接種疫苗是預防M痘最有效的方法，完整接種2劑疫苗後，保護力可達約9成。近1年內曾有高風險性行為、曾罹患性傳染病，或性接觸對象符合上述任一情形者，建議盡速完成2劑疫苗接種。民眾可至「台中市政府疫苗預約系統」預約接種，或至台中市政府衛生局官網（https://www.health.taichung.gov.tw/2345679/post）查詢鄰近合約院所資訊。

衛生局說明，台中市持續強化性傳染病防治措施，目前已於全市29個行政區設置102台保險套販賣機，數量居六都之冠，提供市民便利取得保險套的管道，鼓勵落實安全性行為，降低M痘及各類性傳染病感染風險。