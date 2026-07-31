花燈藝師蕭在淦辭世 文化部代表頒贈總統褒揚令

新竹市傳統工藝「花燈」保存者蕭在淦20日辭世，享壽100歲。文化部政務次長李靜慧今天出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由蕭在淦長子蕭維馨代表受贈。

李靜慧今天透過新聞稿表示，蕭在淦一生以花燈為志業，從技法的傳承，到藝術形式的創新，再到後進人才的培育，始終將傳統工藝的延續視為己任。蕭在淦對台灣傳統花燈工藝所留下的深厚貢獻，將持續成為後世傳承與發展的重要資產。

蕭在淦一生致力於傳統花燈技藝的保存、傳承與推廣，日前獲第7屆國家文化資產保存獎「保存傳承類」肯定。他在1927年出生，童年時期即與花燈結下深厚緣分，10歲便跟隨父親蕭清乞學習製作花燈，逐步奠定深厚的工藝基礎。

1970年代後，蕭在淦結束原有的商業經營，將人生重心投注於花燈藝術創作與技藝鑽研，也嘗試運用現代材料與動態機械技術，讓古老燈藝展現多元可能，自1990年自行製作花燈參賽，1991年至1993年間3度獲得新竹都城隍廟元宵花燈競賽特優獎。

蕭在淦曾獲頒金匾獎「金門保障」複刻小匾額，成為新竹都城隍廟元宵燈會首名獲此殊榮的藝師。2006年其工坊獲行政院文化建設委員會（現文化部）評定為「台灣工藝之家」，新竹市政府則在2024年登錄「花燈」為傳統工藝，並認定蕭在淦為保存者。