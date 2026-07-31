韌性演習模擬斷網30分鐘 陳威明：院內已自主演習過、服務不受限

下月將登場「城鄉韌性演習」，衛福部網站公告請醫療相關單位確保演習期間各項醫療及社福服務不中斷。北榮院長陳威明表示，院方今年已與中華電信合作辦理通訊韌性演習，模擬地震造成通訊中斷時的應變措施，包含低軌衛星、機電備源、無人機送藥等，平時都有準備，一定確保民眾就醫權益。

城鄉韌性演習將於下月舉行，其中北部區域為8月13日下午2時30分至3時共30分鐘，陳威明表示，針對醫院面臨斷網情境的準備，院方早已針對重大災害進行演練。今年6月便曾與中華電信合作辦理通訊韌性演習，模擬地震造成通訊中斷時的應變措施，包含低軌衛星、機電備源等。

陳威明說，院方也因應萬一有臨時狀況、地震、整個醫院裡的資訊系統完全關機、或是被攻擊，導致整個醫院的網路出現問題，資料該怎麼辦，都有異地備援，平常已都有準備，一定不會斷網。演習一定會配合，並以病人安全為最高原則。

振興醫院表示，醫院多數醫療系統屬院內網路，平時醫療作業並非依賴院外網路進行，內部運作影響應該不大。若真的發生全面斷網，醫院將依照既有的緊急醫療應變機制運作，以維持病人安全為首要目標，急診等緊急醫療服務仍會持續提供，而院內醫療系統多以內部網路運作，不依賴對外網路，因此院內醫療服務受到的影響有限。

振興醫院表示，每家醫院都建有完整的緊急醫療應變計畫，不僅涉及資訊系統，也包括人力調度、急診運作及各項醫療服務的維持方式。一旦遭遇重大災害、火災、水災或全面斷網等特殊狀況，醫院首要任務都是確保院內病患安全及醫療不中斷，對外服務則可能降載至最低限度，優先維持急診等緊急醫療，非急迫性醫療服務則可能視情況調整。

馬偕醫院則說，院內已有相關因應機制，外部網路中斷不影響院內醫療資訊系統及醫療服務運作。僅少數需與健保署即時連線辦理的特殊作業，若遇網路異常，將依既有流程先提供病人必要醫療與用藥，待連線恢復後再依規定完成後續補辦程序，以確保醫療服務不中斷及病人權益。

下月將登場「城鄉韌性演習」，衛福部網站公告請醫療相關單位確保演習期間各項醫療及社福服務不中斷，馬偕表示，院內已有相關因應機制。聯合報系資料照