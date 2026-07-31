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芬蘭爆首例非洲豬瘟 應變中心：違規輸肉品重罰

中央社／ 台北31日電

非洲豬瘟中央災害應變中心今天說，芬蘭發生首例非洲豬瘟，提醒國人注意，違規輸入肉品將重罰。防檢署也將偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

應變中心發布新聞稿，依據芬蘭食品安全局（Ruokavir asto）7月30日公布的資訊，芬蘭維羅拉赫蒂（Virolah ti）地區，3隻野豬屍體驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。

應變中心說，芬蘭官方網站證實發生非洲豬瘟（ASF）案例。由於國際間非洲豬瘟疫情持續升溫，應變中心呼籲國人，切勿自非洲豬瘟發生國家攜帶、郵寄或快遞豬肉產品回國。

應變中心說，違規攜帶或郵寄國外肉品者，首次即裁處新台幣20萬元罰鍰，第2次以上則重罰100萬元；若以快遞或貨運方式違規輸入，最重可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰鍰。

農業部今天也公告，將芬蘭自非洲豬瘟非疫區刪除，芬蘭活豬及豬肉產品今天起裝船（機）起運者禁止輸台，違者將退運或銷毀。

農業部統計，芬蘭今年1至6月共輸入985公噸豬肉產品到台灣。

應變中心說，芬蘭與台灣無直接通航，但可直接通郵，仍具有疫情傳入的風險，農業部動植物防檢疫署今天將芬蘭列入過去3年發生非洲豬瘟國家及高風險國家名單，並偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。

應變中心呼籲進口業者務必遵守檢疫規定，共同守護台灣非疫區狀態。

應變中心強調，台灣已於今年4月6日恢復非洲豬瘟自我聲明非疫區，為亞洲唯一口蹄疫、傳統豬瘟與非洲豬瘟三大豬病非疫國；非法輸入疫區豬肉製品，將嚴重威脅台灣畜牧環境安全。

防檢署表示，將持續秉持違規零容忍態度，嚴懲違規行為，守護台灣家畜產業。

非洲豬瘟 芬蘭

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