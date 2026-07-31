新竹市米粉抽驗結果出爐 15家業者共23項產品全數未檢出甲醛

新竹市甲醛炊粉事件延燒，市府今公布擴大抽驗結果，7月16日至27日針對全市15家米（炊）粉製造業者抽驗23項產品，全數未檢出甲醛；涉案明好企業另擴大抽驗，初驗仍有部分產品不合格，待複驗後依法重罰。

市長高虹安指出，市府自7月16日至27日已針對竹市15家米（炊）粉製造業者擴大抽驗，15家業者23產品均未檢出。至於明好企業有限公司已列入專案調查並已移送檢調偵辦，停止販賣、製造、所有產品全面下架回收；另擴大抽驗明好企業有限公司現場商品，初驗結果部份仍不合格，待複驗結果另行依法重罰。

高虹安強調，新竹米粉是新竹重要的在地特色產業，此次涉及個別業者，不應因此抹煞多數優質業者長期努力建立的品質與信譽。市府已邀集食品及各領域專家學者成立專家調查小組，全面檢視原料來源、生產製程、使用設備、作業環境、產品儲存及運輸等環節，並綜合相關檢驗資料進行專業研判，以釐清甲醛檢出的可能原因。

高虹安表示，市府將秉持科學、客觀及審慎原則持續調查，調查結果確認後將適時對外說明，並依相關法規辦理，以維護消費者食品安全與權益，民眾可至( https://reurl.cc/Wzr1ok )專區查詢。

高虹安強調，新竹米粉是地方飲食文化的重要代表，市府後續將透過廣告與活動加強推廣新竹米粉，包括帶領業者參加國內外食品展以及各項特色市集推廣活動等，重建品牌形象與消費者信心，市府也持續傾聽產業需求、提供協助，攜手業者守護新竹米粉的優良品質與百年品牌。