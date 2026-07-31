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防衛韌性演習網速降！醫院流程不受影響 建議民眾「就醫資訊先截圖」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部公布宣導措施，要求醫療機構演習期間確保醫療服務不中斷。北部各醫學中心積極備戰，提供院內免費Wifi供民眾使用。聯合報系資料照
衛福部公布宣導措施，要求醫療機構演習期間確保醫療服務不中斷。北部各醫學中心積極備戰，提供院內免費Wifi供民眾使用。聯合報系資料照

防衛韌性演習網路降速演練將至，北部實施時間為8月13日2時30分至3時。衛福部公布宣導措施，要求醫療機構演習期間確保醫療服務不中斷。北部各醫學中心積極備戰，提供院內免費Wifi供民眾使用。不過，過去多使用通訊軟體互通有無的緊急床位調度，演習期間需改用電話確認床位，且為避免延誤就醫流程，仍建議民眾預先將預約單、電子慢箋等截圖或列印保存。

新光醫院副院長洪子仁指出，本次演習主要影響4G、5G行動網路速度，而醫院儀器設備等多使用固網進行通訊，不受演習影響，且院方將開放院內免費Wifi，就醫民眾連上醫院Wifi後，便可使用手機線上支付、數位健保卡、線上掛號等功能，避開演習導致網路降速的影響，而民眾在院內如需與家人聯繫，因社群軟體電話可能受影響，建議使用一般手機通訊、文字簡訊等方式。

洪子仁建議，為避免網速變慢影響就醫流程，仍建議民眾可先將各式就醫資訊，包括預約單、電子慢性病用藥處方箋、地圖資訊等，於演習當先下午2時30分前先下載保存於手機相簿，或列印後隨身攜帶，此外，為避免行動支付速度變慢，建議民眾就醫時應攜帶健保卡實體卡、實體信用卡及現金，就醫後繳費過程可更順暢。

台大醫院發言人陳彥元指出，醫院內部作業使用固網，醫療服務不受影響，各項手術、檢查排程均照常，不過，民眾若使用無線網路欲利用醫院APP掛號，可能受到影響，需使用桌機連線，或至醫院連上院內Wifi，另，台大醫院針對比演習更嚴重的緊急斷網等情況，已訂有緊急更換紙本作業的應變措施，雖對院內流程效率稍有影響，但近年偶爾發生短暫斷網時均可順利應變。

醫院內部作業多使用固網，不受演習衝擊。洪子仁說，院內資訊系統HIS，及醫學影像儲存傳輸系統PACS，均使用醫院內部「LAN－固網」，不受降速影響，院內行動護理車、醫護人員PDA設備等，均連接院內具資安防的固網，生理數據傳輸、醫囑開立等醫療作業均不受影響，跨院轉診系統雖採固網寬頻連接，但事前床位、病況聯繫，過去使用通訊軟體聯繫，需改用室內電話、傳真進行。

演習 醫院 衛福部

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