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2026文博會明登場 規模歷年最大、展期最長

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
文化部王時思次長、文化部李遠部長、行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤、立委郭昱晴今出席「2026臺灣文博會開幕典禮」。記者張文玠／攝影
文化部王時思次長、文化部李遠部長、行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤、立委郭昱晴今出席「2026臺灣文博會開幕典禮」。記者張文玠／攝影

2026台灣文博會明（1）起登場，今年以「第零位元」為主題，回應人工智慧（AI）快速發展下，人類對創造力本質的重新思考。本屆分為兩大展區，文化策展區明起率先在空總國家文化基地展開；位於南港展覽館的品牌商展區則從8月6日起接力登場。今年參與品牌與攤位大幅成長，創下規模歷年最大、展期最長紀錄，預計吸引65萬人次參與。

歷時四年修復的空總國家文化基地古蹟大樓首度對外開放，台灣文博會是首展。行政院副院長鄭麗君出席開幕典禮致詞表示，這座歷史建築重回公共生活，象徵著台灣打造韌性與找回自我的過程。古蹟結合極具創意的文博會，將歷史紋理與當代創意完美結合，成功為空間注入了現代靈魂，也呼應此次策展主題，提醒在AI時代不忘「人才是科技的主人」。

文化部指出，位於空總國家文化基地古蹟大樓的文化策展區，規劃出「不要急，你做得很好」、「未來旅行社」、「人性封存 讀取 然後解壓縮」、「Wake Up！感知覺醒」到「回到明日前」5大展區。自開幕首周起，連續5個周日推出「從0到∞的文化IP生成術」活動，包含2場名人帶逛及3場主題講座，帶領民眾感受台灣文化IP持續生成、邁向國際的創新能量。

每年最受矚目的「品牌商展區」將自8月6日起在南港展覽館1館登場。今年集結超過1200個攤位、650家品牌及53家國際展商參展，並吸引逾80位國際買家來台。8月6日至7日為專業買家日；8月8日至12日開放一般民眾入場，民眾可使用線上預約https://creativexpo-booking.tw/快速入場。

2026台灣文博會明起登場，今年以「第零位元」為主題，回應人工智慧（AI）快速發展下，人類對創造力本質的重新思考。記者楊惠琪／攝影
2026台灣文博會明起登場，今年以「第零位元」為主題，回應人工智慧（AI）快速發展下，人類對創造力本質的重新思考。記者楊惠琪／攝影

文化部 鄭麗君

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