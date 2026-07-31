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文化部推文化幣挺國片新優惠 500點送150點

中央社／ 台北31日電

迎接下半年國片接連上檔，文化部明天起推出文化幣挺國片全新方案，消費滿500點就送150點回饋，期待延續青少年以文化幣挺國片熱潮，再次突破文化幣領用及國片票房紀錄。

文化部今天發布新聞稿表示，今年文化幣自元旦發放至今已有超過140萬人領取，領取率達70%，消費金額近12億元。其中，國片消費在接連強片上檔及文化幣「青春早安場」等加碼優惠的連動下，創下文化幣消費1.79億元，成為僅次於書店及出版業（消費金額5.27億元），位居第2名的消費類型。

今年國片票房累積已近12億元，文化部表示，3月初國片票房已突破去年全年度9.46億元成績，已追平疫情前的票房高峰。8月起又將迎來另一波強檔國片登場，類型橫跨犯罪、恐怖、親情、愛情、歷史紀實等題材。

像是電影「我未許願先吹蠟燭」由柯震東擔綱前鋒，飾演人生失意的討債魯蛇，在澳門賭場與身懷鉅款的小女孩施展「老千騙局」頂級假動作；定檔中元節上映的「粽邪4：坤蒂拉娜」、溫馨喜劇「網紅老爸」、「明日的過客」、「終戰那一天」等。

文化部長李遠表示，雖然近年國片票房仍有起伏，但是最難能可貴的是台灣中壯世代導演勇於嘗試新的類型，也一再突破自己的限制。相信國片在上一波的票房大爆發之後，質與量將趨於穩定，「文化部一定會在這種情勢下，扮演更積極的角色」。

李遠說，除了文化幣鼓勵青少年進入電影院看國片，文化部今年也將持續攜手國片業者，繼疫後的「國片起飛」、「國片億起來」等聯合行銷後，繼續推出更多活動，延續國片的關注度和熱度。

文化部 青少年 文化幣

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