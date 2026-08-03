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娛樂、網購、AI創作一次包辦！玉山U Bear「最強數位應援卡」來了！新卡申辦指定五大通路最高20%現金回饋

聯合線上／ 黎允之

追演唱會、玩手遊、網購補貨、訂閱AI工具、規劃旅遊……，現代人的生活已離不開各種數位服務。為了讓卡友享受更有感的消費回饋，玉山銀行U Bear信用卡推出新優惠，瞄準娛樂、電競、購物、旅遊及AI創作等熱門數位消費情境，打造全方位「數位生活應援卡」。

玉山銀行U Bear信用卡瞄準娛樂、電競、購物、旅遊及AI創作等熱門數位消費情境，打造全方位「數位生活應援卡」。 圖／江建泰攝影
玉山銀行U Bear信用卡瞄準娛樂、電競、購物、旅遊及AI創作等熱門數位消費情境，打造全方位「數位生活應援卡」。 圖／江建泰攝影

手遊、演唱會、AI工具樣樣都刷，數位生活回饋全面升級！
玉山U Bear信用卡提供國內外一般消費最高1%現金回饋無上限，網路消費最高3%現金回饋；即日起至8月31日前，新卡申辦享指定五大通路加碼10%現金回饋，無論是訂閱YouTube Premium、Steam、ChatGPT、Google Gemini，或是在蝦皮購物、ibon售票、Booking.com等平台消費，都能輕鬆享有超值回饋，讓娛樂、創作與購物一次滿足。

玉山U Bear信用卡適用於手遊、演唱會、AI工具樣樣都可刷也都有優惠，帶給民眾便利的數位生活體驗。 圖／江建泰攝影
玉山U Bear信用卡適用於手遊、演唱會、AI工具樣樣都可刷也都有優惠，帶給民眾便利的數位生活體驗。 圖／江建泰攝影

新卡申辦，指定五大熱門通路最高享20%現金回饋
即日起至2026年8月31日止，首次申辦玉山U Bear信用卡，只要完成綁定電子帳單，並設定玉山銀行臺幣帳戶自動扣繳卡費，核卡後60天內於指定五大通路消費，即可享新卡加碼10%現金回饋（每歸戶最高回饋1,200元）；再搭配指定數位平台原有最高10%現金回饋，新舊戶最高可享20%現金回饋。

五大指定通路幾乎涵蓋日常數位娛樂所需，包括：

圖／玉山銀行提供
圖／玉山銀行提供

例如，8月31日前首次申辦玉山U Bear信用卡訂閱Steam、ChatGPT或Google Gemini，可享10%加碼回饋(每歸戶上限1,200元)，再享指定數位訂閱平台10%回饋(每期回饋上限100元)，合計最高可享20%現金回饋，讓日常娛樂、創作與購物都更划算。

揪團辦卡有驚喜！推薦10位好友成功辦卡，Switch 2免費帶回家
除了刷卡回饋，玉山銀行也推出推薦好友辦卡活動。即日起至2026年8月31日止，玉山U Bear信用卡正卡持卡人，只要透過專屬推薦連結成功推薦10位新戶首次申辦U Bear信用卡，且每位新戶於核卡30天內完成一筆不限金額的一般消費，推薦人即可獲得一台「任天堂Nintendo Switch 2遊戲主機（NS2）」，讓喜愛遊戲的玩家多一個揪團辦卡的理由。

新戶最高享20%現金回饋，網購、行動支付天天都能省
好康不止於此，新戶申辦日常網路消費也能享受高回饋。過去六個月未持有玉山信用卡正卡的新戶，於8月31日前首次申辦玉山U Bear信用卡，完成電子帳單及玉山帳戶自動扣繳卡費設定後，可享一般消費1%現金回饋無上限，網路消費再加碼2%。

更吸引人的是，自核卡次月起連續三個月，網路消費再享7%加碼回饋，合計最高可享10%現金回饋，（每月最高回饋200元、三個月最高600元）。若再疊加指定五大通路10%加碼優惠最高可來到20%高額現金回饋，不論是追劇、訂閱AI工具、網購生活用品，還是搶演唱會門票、規劃出國旅行，都能把滿滿回饋一次收進口袋，讓每一次消費都更有價值！

現在申辦玉山U Bear信用卡並完成推薦任務，不僅可以獲得「任天堂Nintendo Switch 2遊戲主機（NS2）」，更能連續三個月最高可有10%回饋，網購、行動支付天天都能省，讓生活充滿超值與便利！ 圖／江建泰攝影
現在申辦玉山U Bear信用卡並完成推薦任務，不僅可以獲得「任天堂Nintendo Switch 2遊戲主機（NS2）」，更能連續三個月最高可有10%回饋，網購、行動支付天天都能省，讓生活充滿超值與便利！ 圖／江建泰攝影

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