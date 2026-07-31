颱風白海豚強度維持 路徑短期接近琉球群島一帶

氣象署預估，颱風白海豚強度維持，甚至可能增強，路徑短期內受太平洋高壓影響，會接近日本南方海面、琉球群島一帶，後期若低壓帶有發展，不排除併入白海豚或影響白海豚路徑。

根據交通部中央氣象署觀測，颱風白海豚今天下午2時的中心位置在北緯18.6度，東經160.9度，以每小時18公里速度，向西北進行。

氣象署預報員鄭傑仁表示，白海豚路徑上短期內受到太平洋高壓導引，會逐漸接近日本南方海面，接近沖繩、琉球海面，高機率向西移動，但仍有往中國華中、日韓、台灣北部海面的機會。

鄭傑仁說，後期要看太平洋高壓的強弱，以及低壓帶內其他系統的發展，都有可能影響白海豚的路徑。

強度方面，鄭傑仁指出，未來這兩天白海豚仍會維持強烈颱風，甚至有增強可能，但2天後移動到的區域環境不佳，有減弱趨勢，下週後預計會減弱到強烈颱風下限或中度颱風上限，而受到低壓帶影響，暴風半徑則有可能再大一些。

鄭傑仁表示，目前在菲律賓東方海面有低壓TD94，未來朝西北西移動，但是否有發展機率，在模式預報上相當分歧，即使有發展，不太會朝台灣方向移動，但不排除有合併至白海豚或者影響白海豚路徑的情況，這將是未來觀察重點之一。

未來一週天氣，鄭傑仁說，明天和今天類似，中高層水氣多，西半部會有零星降雨，午後要留意局部雷雨。8月2日至3日天氣更加穩定，午後留意短暫雷陣雨，8月4日後大環境水氣增加，基隆北海岸有零星短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴。

鄭傑仁表示，8月5日至6日水氣更多，北部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後要留意局部短暫雷陣雨，8月7日隨著白海豚移動到琉球海面，外圍雲系靠近，北部有短暫陣雨，其他是多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

至於溫度，鄭傑仁說，高溫落在攝氏32度到35度，局部內陸地區會更高，而宜蘭在8月6日至7日有焚風，要留意高溫。