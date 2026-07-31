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監委批「蘿蔔糕沒蘿蔔」 食藥署：稽查蘿蔔糕製成都有含蘿蔔

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
監察委員田秋堇調查報告指，市售蘿蔔糕產品添加修飾澱粉、玉米澱粉等添加物，甚至「不含蘿蔔糕」，未訂定蘿蔔糕含量標示規範，也未建立檢驗方法。聯合報系資料照
監察委員田秋堇調查報告指，市售蘿蔔糕產品添加修飾澱粉、玉米澱粉等添加物，甚至「不含蘿蔔糕」，未訂定蘿蔔糕含量標示規範，也未建立檢驗方法。聯合報系資料照

監察委員田秋堇調查報告指，市售蘿蔔糕產品添加修飾澱粉、玉米澱粉等添加物，甚至「不含蘿蔔糕」，未訂定蘿蔔糕含量標示規範，也未建立檢驗方法。對此，食藥署食品組組長許朝凱強調，110至今年6月底共稽查1082件蘿蔔糕產品，並未發現「蘿蔔糕無蘿蔔」情況，但他也坦承，目前並未建立蘿蔔糕含量檢驗方法，是由基層同仁依現場原料情況、製程配方等進行確認。

「沒有人在檢驗蘿蔔！」許朝凱指出，目前有食用蘿蔔糕習慣的東方國家，及我國國家標準（CNS），均無訂定蘿蔔糕中蘿蔔含量比率，也未建立蘿蔔含量檢驗方法，現行查廠方式係由稽查人員在現場檢視業者標示、現場文件資料等，並比對現場原料及製程配方，藉此確認業者是否添加蘿蔔，這完全取決於市場機制，蘿蔔含量高、口感較佳的蘿蔔糕，較受市場青睞。

監委除質疑蘿蔔糕無蘿蔔，也認為其中修飾澱粉過高。許朝凱指出，110至今年6月30日近6年間，共抽驗後市場及早餐店1082件蘿蔔糕產品，發現並無監委所指「蘿蔔糕無蘿蔔」情況，且相關品項均在成分含量「前3名」，若業者品名未依成分標示，導致民眾易生誤解，可依「食安法」重罰4至400萬元，而修飾澱粉為合法食品添加物，其用途為改良質地，讓蘿蔔糕不會過於老化。

監委批評，食藥署不曾針對修飾澱粉進行食用風險評估。許朝凱指出，不同類型澱粉其結構有直鏈、支鏈差異，不過，「澱粉就是澱粉」，修飾澱粉為食品添加物清單中准用品項，且國際標準多數亦準用，我國食品添加物採正面表列嚴格管理，只要在規範範圍、使用用途內製造的食品，不至於產生健康危害，至於特殊疾病族群，本就應檢視營養及成分標示進行評估。

蘿蔔糕 食藥署 監察院

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