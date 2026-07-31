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小三通加班船挨批「做半套」 居民憂方便中轉客、機票更難買

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為疏解小三通旅運需求，交通部航港局宣布將自明（1）日起試辦「小三通臨時加班船機制」，每周五、六、日、一共4天，將視旅運需求加開往返金門與廈門五通的船班。記者蔡家蓁／攝影
為疏解小三通旅運需求，交通部航港局宣布將自明（1）日起試辦「小三通臨時加班船機制」，每周五、六、日、一共4天，將視旅運需求加開往返金門與廈門五通的船班。記者蔡家蓁／攝影

為疏解小三通旅運需求，交通部航港局日前邀集立委陳玉珍辦公室、金門縣政府及相關單位研商，宣布自8月1日起試辦「小三通臨時加班船機制」，每周五、六、日、一共4天，將視旅運需求加開往返金門與廈門五通的船班，希望因應暑假及假日人潮。

金門縣港務處表示，根據規劃，明日上午8時加開金門往廈門五通「新金祥龍輪」、廈門五通往金門「和平新星輪」；下午6時則加開金門往五通「新武夷輪」、五通往金門「金星6號輪」。加班船採現場購票，是否開航將於前一天下午3時公告。

不過，消息公布後卻引發部分金門民眾不同聲音。有居民直言，「飛機要多，方便的是金門人，不是船多方便外地人，立委與縣府應該了解金門人買不到機票的苦，不只是服務搭小三通的台灣人。認為居民最迫切的需求，是增加台金航班，而非擴大小三通運能。

另一位民眾則質疑，目前台北往返金門下午2時至5時之間仍有約3小時沒有航班，尖峰時段一位難求，「最好每小時都有飛機，這個措施好像做半套，並不完善。」他也擔心，加開船班後可能吸引更多兩岸中轉旅客，抱著「先到金門再碰碰運氣買船票」的心態轉搭，反而讓原本就緊張的台金航線機位更加吃緊。

地方人士也指出，近年小三通旅運持續成長，金門逐漸成為兩岸中轉節點，但居民返台交通問題仍未改善，若僅增加海運班次，卻未同步協調民航局及航空公司增加台金航班、強化居民保留機位等配套措施，恐怕難以回應地方真正的期待。

金門 廈門 小三通 機票

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