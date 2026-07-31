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喝可樂消融胃糞石？醫師：變小後恐腸阻塞更麻煩
大林慈濟醫院腸胃內科醫師曾志偉日前以內視鏡注入可樂，成功消融患者胃糞石。曾志偉說，直接喝可樂也有3、4成效果，但胃糞石變小後，恐跑進小腸造成腸阻塞，造成更大麻煩。
曾志偉日前發表一個案例，嘉義一名86歲老翁胃有一顆約4公分大胃糞石，造成胃潰瘍出血，考量傳統手術風險較高，採微創內視鏡治療，將250毫升可樂直接注入糞石內，利用可樂酸性（pH值2.6）及釋放出二氧化碳氣泡，讓糞石結構逐漸崩解，排出體外。
此治療方法引起民眾好奇，紛紛詢問用喝的是否可以治療糞石，曾志偉告訴中央社記者，用喝的效果只有3、4成左右，且胃糞石變小後，可能會跑進小腸造成腸阻塞，反而使問題更加嚴重；使用內視鏡注射可樂方式，可以看到胃糞石消融狀況，還可即時用內視鏡撈起變小石頭，效果可達9成，是較為安全治療選擇。
曾志偉強調，可樂含糖量高且屬於高碳酸飲料，過量飲用恐造成胃酸過多或胃黏膜刺激，糖尿病患者更要留意血糖控制問題；若喝零卡可樂，雖可避免喝下太多糖份及熱量，還是會造成腸胃不適，他不建議胃糞石患者自己喝可樂治療。
曾志偉表示，糞石多發生於高齡、長期臥床、中風、失智或胃蠕動功能不佳族群，他們在食用富含植物纖維食物後，無法完成消化就逐漸凝結成團，最後形成堅硬糞石，可能引發胃潰瘍、胃穿孔，甚至腸阻塞等嚴重併發症。
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