病程不到3天…嘉義6歲童罹A型流感 發燒到40度送醫宣告不治

嘉義縣一名6歲男童日前從發燒到送醫急救不治，病程不到3天，醫師診斷罹患A型流感；醫師表示，幼兒感冒發燒，若出現喘、嗜睡、食慾差等併發症狀，須立即送醫治療。

檢警表示，一名6歲男童日前在家出現發燒症狀，並未高燒，在服用家中備用退燒藥後，狀況有好轉，雖然精神差，但可正常飲食。不過在發燒後第3天清晨，男童已發燒至40度左右，對旁人叫喚已無回應，立即通報救護車送醫急救。

檢警指出，男童送醫急救後仍宣告不治，經醫院進一步檢驗，為罹患A型流感；由於男童到院前呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，因此須進行司法相驗程序，現場無打鬥痕跡，男童無外傷。

大林慈濟醫院急診部主任李宜恭今天表示，一般流行性感冒都比較害怕引發併發症，A型流感併發症輕者是肺炎，嚴重者則是腦炎、心肌炎。

李宜恭指出，幼童發燒感冒，事後若有喘、意識不清楚、身體虛弱、嗜睡、食慾及精神都很差等A型流感的併發症狀，一定要立即送醫治療。

李宜恭表示，一般流感病毒都是比較喜歡天冷的氣候，流行於冬天或是季節交換時，不過目前氣候變遷，接近夏天時也會流行流感，且近1、2年間在夏天也有流行性感冒，民眾要多加留意身體狀況。