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指光陽電動車「終身免基本費」名存實亡 王鴻薇：電池使用費漲一倍

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

國民黨立委王鴻薇今於社群平台指出，許多購買光陽「早鳥優惠」電動車的車主，近期遭光陽單方面宣布調整電池交換服務資費，費率漲了一倍價格，涉及契約公平性等問題。她已發文行政院消費者委員會，要求協助受害車主。

王鴻薇指出，她最近接獲許多光陽機車電動車的消費者陳情。過去光陽公司為了與電動車市場龍頭GOGORO競爭，推出電池交換服務「終身免基本費」優惠，就早期購車的車主，推行「早鳥優惠」，折合下來平均每度電的費率約50餘元。不過，光陽近日片面宣布調整電池交換服務資費，針對享有「終身免基本費」的早期車主，於契約期滿後，將電池使用費率更改為「每度電（kWh） 100 元」，跟原本50元相比，等於漲了一倍價格。

王鴻薇表示，換句話說，「終身免基本費」方案雖然名稱仍存在，實際電池使用費卻大幅提高。很多車主寄信到她辦公室，說當初低資費與「終身免基本費」等優惠才決定購車，如今契約到期後卻必須改簽新方案，電動機車才有辦法騎乘。

王鴻薇提到，消基會指出，當初主打的「終身免基本費」優惠也因新契約內容形同變相失效，讓用車成本大幅增加。恐怕這已經牽涉到契約公平性、市場競爭及消費者權益等問題，是光陽機車業者對消費者重大誠信與契約的法律問題。

王鴻薇說，因車主眾多，又分布全國各縣市，她已經發文給行政院消費者委員會，要求正視此事並與受害車主聯繫，站出來協助維護消費者權益。

光陽 電動車 電池 王鴻薇 消基會

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