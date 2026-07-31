台大醫院創院131年…首見護理師任副院長 院長余忠仁交付「這任務」

台大醫院今天舉行副院長交接，6位現任副院長中，高淑芬、婁培人及高嘉宏3人，因任期6年屆滿卸任，新任副院長包括台大醫院外科部主任陳晉興、護理部主任陳佳慧及新竹分院副院長譚慶鼎。台大醫院院長余忠仁證實，此為該院創院131年來，首次由護理師擔任副院長職位，其任務為持續推動護理工作環境改善，並擴展該院國際連結與合作。

余忠仁說，陳慧行政能力優異，擔任護理系主任期間積極培植人才、建立制度，改善護理留才育才與攬才，且研究表現優異，為台大首位護理教授獲得國科會傑出獎，並有廣泛國際連結，與國外護理學界建立穩固與深入的合作，此決策過程未受任何阻力，希望她就任後持續推動護理工作環境與條件改善，落實同仁、兒少與孕產婦關懷，推動建構幸福職場，並擴展國際連結與合作。

另2位副院長人選中，陳晉興為肺癌手術名醫，曾為前副總統陳建仁切除肺癌腫瘤，且著作多本肺癌科普書籍，為大眾所熟知。余忠仁指出，陳晉興為外科指標性人物，於肺癌診療、轉譯與臨床研究傑出，不僅積極創新也開展多項國際合作，且對外溝通能力良好，於外科部主任期間，積極爭取並改善醫師工作條件與環境，成果顯著。

譚慶鼎則在新竹台大分院任職6年期間，導入與推動智慧醫療且成果顯著。余忠仁說，新竹生醫醫院連續3年獲得醫策會國家醫療品質獎特優機構，通過智慧醫療全機構標章，她也推動多項產學合作，有多項專利產出，其專長為資訊系統、病例管理與智慧醫療，未來將加速智慧醫療硬體布建與機器人導入，助醫院通過HIMSS第7級認證，並開辦產學合作辦公室。