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貨架上空空？大賣場洗選蛋缺貨 農業部：契約導致延遲上架

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
供應吃緊蛋架空 近來不少民眾反映，已連兩周到大賣場買蛋卻無蛋可買，引發蛋荒再起的疑慮。圖為大賣場近期架上雞蛋供貨不足。記者林伯東／攝影
供應吃緊蛋架空 近來不少民眾反映，已連兩周到大賣場買蛋卻無蛋可買，引發蛋荒再起的疑慮。圖為大賣場近期架上雞蛋供貨不足。記者林伯東／攝影

本報報導入夏以來雞蛋供應轉趨吃緊，北部陸續傳出有缺蛋情況，其中紅殼蛋缺口尤其明顯。農業部今表示，部分賣場傳出在貨架上看不到雞蛋的情況，經查是因爲蛋商與部分賣場之間仍在洽談契約，導致影響上架進度，已啟動協調機制，讓雞蛋順利上架，並持續監測雞蛋產銷情形。

農業部表示，目前蛋雞產能整體仍充足，部分賣場傳出在貨架上看不到雞蛋的情況，經查是因為蛋商與部分賣場之間仍在洽談契約，導致影響上架進度。經近期訪查各通路賣場，沒有普遍買不到雞蛋的情形，至於個別情況，農業部已啟動協調機制。

農業部說明，農民近期進行換羽及自然淘汰，現階段處於雞群調整與新雞陸續投入生產的過渡期，短期內規格蛋供應略有波動，但並非規模性短缺，整體雞蛋產量仍屬充足。

針對紅殼蛋產量較少，農業部則說，國內消費市場以白殼蛋為主，佔市場8成的消費量，紅殼蛋僅占少部分比例。就生產效率而言，白殼蛋雞的產蛋率普遍高於紅殼蛋雞，因此，國內蛋雞飼養仍以白殼蛋雞為主。過去市場普遍有「紅殼蛋較為營養」的想法，農業部也呼籲，蛋殼顏色主要由雞隻品種及基因決定，與雞蛋的營養價值、口感及品質並無直接關係。

農業部強調，將持續監測雞蛋產銷情形，並適時協調蛋農調節生產，維持市場供需平衡。農業部也已責成中央畜產會嚴密監控雞蛋價量變化，近期已加強查訪通路端，請通路與蛋商機動調整雞蛋調度作業，平穩供需秩序。

雞蛋 缺貨 賣場 農業部

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