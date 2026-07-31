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接掌中山附醫 醫界權威詹貴川：打造智慧醫療典範

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中山附醫今舉行總院長交接典禮，由心臟內科權威詹貴川教授接任總院長。圖／中山附醫提供
中山附醫今舉行總院長交接典禮，由心臟內科權威詹貴川教授接任總院長。圖／中山附醫提供

中山醫學大學附設醫院今舉行第18屆總院長交接典禮，在校方及醫護團隊見證下，由心臟內科權威詹貴川教授接任總院長。詹貴川表示，未來將朝向兼具智慧創新、人文關懷與永續發展的「健康台灣醫學中心典範」願景邁進。

卸任總院長蔡明哲致詞時表示，回顧任內六年，感謝董事會的信任及全體醫療團隊並肩作戰，並對詹貴川的接任充滿信心，相信中山附醫必能再創高峰，持續為社會注入更溫暖、更專業的守護力量。

詹貴川畢業於中山醫學院醫學系，並取得中山醫學大學醫學研究所醫學博士學位，曾任心臟內科主任、內科部主任、醫療部副院長、中山醫學大學醫學院院長，深耕醫療、教育與行政管理逾30年。

詹貴川在就職演說中表示，他深感責任重大，未來將秉持創辦人周汝川博士「醫人、醫病、醫心」辦學精神，在歷任院長奠定的深厚基礎下，以病人為中心，攜手團隊精進醫療品質、深化醫學教育、推動臨床研究及落實社會責任。

詹貴川指出，面對超高齡社會來臨、醫療需求快速變遷及人工智慧技術蓬勃發展， 他提出未來醫院發展的「四大主軸」，包括精準醫療、智慧創新、全人照護及永續發展。

中山附醫總院長今交接，在董事長周英香（中）監交下、蔡明哲（左）卸任，將印信交給詹貴川（右）。圖／中山附醫提供
中山附醫總院長今交接，在董事長周英香（中）監交下、蔡明哲（左）卸任，將印信交給詹貴川（右）。圖／中山附醫提供

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