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「不能走活著沒意義！」93歲老農勇退關節炎 換人工關節隔天下床

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
93歲翁開刀換人工膝關節，醫師王芳英帶他爬樓梯復健。圖／大甲李綜合提供
93歲翁開刀換人工膝關節，醫師王芳英帶他爬樓梯復健。圖／大甲李綜合提供

台中93歲邱姓老翁雙膝罹患嚴重退化性關節炎，近月以來左膝劇烈疼痛，讓他連拿助行器都無法踏出家門，無法像往常一樣騎車、下田種菜或找鄰居串門子，整天愁眉苦臉地說，「不能行動自如，活著也沒意義！」經家屬討論後決定帶他至大甲李綜合醫院接受人工膝關節置換手術，老翁術後隔天即能順利下床，重獲自由行走的能力。

大甲李綜合醫院副院長、骨科醫師王芳英表示，這名老翁來診時已是退化性關節炎第四期（最嚴重等級），左膝蓋內側軟骨幾乎整個磨損殆盡，且關節已嚴重變形達15度；在術前，老翁曾嘗試注射玻尿酸及服用止痛藥，但皆無法緩解劇痛，才決定採手術治療，醫療團隊在手術過程中特別為其矯正膝蓋角度，讓他在術後雙腳得以重新站直。

老翁透露，7年前曾在其他醫院做過右膝人工關節置換，但當時術後強烈的疼痛感，讓他大受驚嚇，因而心生恐懼，毅然放棄治療左腳，不料近一個月左膝惡化至完全無法行走，連日常生活都大受影響，才讓他下定決心「要活就要動！一定要開刀。」果然術後下床走路，讓家屬欣慰直呼，「這是今年父親節最好的禮物！」

醫師王芳英指出，針對90歲以上的超高齡患者進行大型關節手術，臨床上主要評估心肺功能是否正常、能耐受麻醉與手術，以及是否有失智症或嚴重骨質疏鬆，加上術後復健意願高等三大指標，患者必須能積極配合復健，且家屬需在旁陪伴協助，若無法配合復健，手術效益將大打折扣。

老翁的女兒表示，父親年輕時務農，一輩子習慣勞動、根本閒不住，先前因腳痛困在家中，整天感嘆人生沒意思，看了讓人十分不捨。雖然父親高齡93歲，但為了維持生活品質，家人選擇支持與尊重父親的決定，幸運的是，在父親節前夕順利完成手術，老翁復原狀況相當良好，走路十分平穩。

93歲翁左膝退化關節炎，手術置換人工膝關節。圖／大甲李綜合提供
93歲翁左膝退化關節炎，手術置換人工膝關節。圖／大甲李綜合提供

大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英為93歲老翁置換人工膝關節。圖／大甲李綜合提供
大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英為93歲老翁置換人工膝關節。圖／大甲李綜合提供

人工關節 關節炎 台中

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