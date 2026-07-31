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從越南返台女子確診登革熱 台南今年第5例境外移入案例

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局呼籲民眾清除積水點及積水容器，減少病媒蚊孳生。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局呼籲民眾清除積水點及積水容器，減少病媒蚊孳生。圖／台南市衛生局提供

台南市30日晚間新增1例境外移入登革熱確診病例，患者為永康區六合里本國籍女性，6月23日至7月29日前往越南旅遊，7月28日出現發燒症狀，29日自高雄機場入境時因仍有發燒，經機場檢疫採檢後送往永康奇美醫院治療，30日PCR檢驗陽性確診，為台南市今年第5例境外移入登革熱病例。

台南市登革熱防治中心表示，患者入境時機場檢疫站NS1快篩為陰性，但後續PCR檢驗確認感染登革熱。接獲通報後，已立即會同衛生單位及永康區公所，針對個案住家周邊執行緊急噴藥、防治病媒蚊、清除積水容器、病媒蚊密度調查及衛教宣導，以降低社區傳播風險。

依據疾管署統計，截至7月31日止，國內今年累計108例登革熱確診病例，其中本土7例、境外移入101例，感染來源以印尼最多，其次為越南及馬爾地夫。

市長黃偉哲表示，目前正值暑假旅遊旺季，民眾前往東南亞等登革熱流行地區旅遊、工作或探親，應做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用經政府核可的防蚊液；返國後如出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、紅疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史，切勿自行服藥，以利及早診斷治療。

登革熱防治中心指出，近期零星降雨增加積水容器，病媒蚊孳生風險升高。今年第30周病媒蚊監測資料顯示，全市誘卵桶累計捕獲斑蚊卵逾50萬粒，共有1013個里達到動員防治標準；累計已巡查5萬6175戶，查獲6822個積水容器，其中120個為陽性孳生源，並完成3萬1430人次衛教宣導。

防治中心呼籲，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，定期巡查居家及周邊環境，清除積水容器，降低病媒蚊孳生機會，共同防堵登革熱疫情擴散。

登革熱 越南 台南

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