從越南返台女子確診登革熱 台南今年第5例境外移入案例

白海豚颱風目前是強烈颱風，距離還非常遙遠，短時間內不會影響台灣的天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，海氣條件良好的情況，可望在未來36至48小時內持續，強度大致維持，不排除再略為增強的可能性。現在強度跟辛樂克、巴威颱風相當，如果再增強一些，就會是今年至今最強的颱風。

2026-07-31 09:55