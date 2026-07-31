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結石非成人專利！小姊弟1周內相繼就醫 醫師研判3原因

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陸兆明醫師提醒，無論年紀老幼，夏天要記得補充水分，才能有效預防結石問題。圖／大千綜合醫院提供
陸兆明醫師提醒，無論年紀老幼，夏天要記得補充水分，才能有效預防結石問題。圖／大千綜合醫院提供

苗栗市大千綜合醫院最近收治一對正值青春期的姊弟，2人在短短一周內相繼因尿路結石來求診，經醫師診治後，姊弟倆都已順利恢復。院方強調，夏天氣溫持續飆高，若沒有補充充足的水分，容易引起尿路結石的問題，即便是年輕人也不例外。

大千泌尿科醫師陸兆明表示，起初是14歲的弟弟因排尿疼痛並伴隨血尿前來就醫，初步診斷為泌尿道感染引起的急性膀胱炎，並給予抗生素治療。少年3天後回診，排尿疼痛雖有改善，但血尿持續存在，因此安排腎臟超音波檢查，赫然發現少年的右側腎臟已出現水腫。

他指出，令人驚訝的是，少年完全沒有出現常見的「右腰痛」症狀，且初步X光檢查也未見明顯結石。於是進一步安排靜脈注射腎盂攝影及電腦斷層檢查，終於抓出一顆約0.6公分的結石，卡在右側輸尿管下段的三分之一位置，隨即為少年安排「輸尿管鏡碎石手術」順利清除結石，這才讓少年告別血尿，恢復正常排尿。

不料，隔不到一周，少年母親又帶著17歲的女兒來求助，姊姊的症狀較典型，有明顯的右腰痛合併血尿，經X光與腎臟超音波檢查後，在右腎發現一顆約0.8公分的結石。因位置明確，所以在門診接受「體外震波碎石手術」後，定期於門診追蹤，恢復狀況良好。

為什麼年紀輕輕的孩子也會有結石問題？陸兆明指出，尿路結石的成因非常複雜，與氣候、地質、飲食習慣、遺傳，甚至細菌感染都有關聯，但最主要的形成原因可歸納為以下三點：「尿中低溶解度物質過度排泄」如果平時攝取過多高鈣、高草酸或高普林的食物，或因運動量不足、長期臥床導致骨骼脫鈣，甚至患有原發性副甲狀腺機能亢進等疾病，都會使尿液中的鈣、草酸、尿酸等成分過度飽和而析出結晶。

其次為「尿液的物理變化」長期飲水量不足、尿液過度濃縮，或是尿液酸鹼值（pH值）偏酸或偏鹼，加上尿液中缺乏結晶阻止物質（如檸檬酸鹽、焦磷酸鹽），都會加速結晶累積。

第三「結石結晶核的形成」當腎乳頭部病變產生鈣質斑塊剝落掉入腎盞、尿液長期滯留或尿道有異物時，容易形成結晶的「核心」，進而像滾雪球般長成結石。

陸兆明呼籲，尿路結石並非中老年人的專利，年輕人也要多注意，炎熱的夏季是結石的高發期，預防結石最有效的方法就是「多喝開水」，尤其在戶外活動時必須定時補水，避免尿液濃縮。此外，日常飲食應維持均衡，切忌吃太鹹或偏食，並保持規律運動的良好生活習慣，才能遠離結石帶來的劇烈疼痛與健康危機。

17歲的姊姊經檢查，在右腎發現一顆0.8公分結石（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
17歲的姊姊經檢查，在右腎發現一顆0.8公分結石（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

14歲的弟弟經檢查找出結石，卡在右側輸尿管下段的位置（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
14歲的弟弟經檢查找出結石，卡在右側輸尿管下段的位置（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

醫師 苗栗市 泌尿科

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