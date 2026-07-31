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「驗車過了還是罰」真相曝光 日月潭抓的不是車況而是這項數據

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣環保局加強日月潭柴油車排氣管制，維護潭區空氣品質。聯合報系資料照
南投縣環保局加強日月潭柴油車排氣管制，維護潭區空氣品質。聯合報系資料照

日月潭空氣品質維護區7月起全面啟動柴油車管制，不少車主疑惑「才剛驗車為何仍遭開罰？」南投縣環保局說明，監理站驗車與柴油車排煙檢測屬不同制度，前者管行車安全、後者管空氣污染，呼籲車主確認是否具備有效排煙檢測紀錄，避免誤觸規定。

南投縣環保局表示，日月潭空維區管制目的並非禁止柴油車進入，而是要求車輛維持良好排放狀態，降低柴油車汙染對觀光環境與居民生活的影響。自7月起，空維區不再區分柴油車大小、營業或自用，只要符合出廠滿2年以上條件，均須具備有效排煙檢測紀錄或自主管理標章。

環保局指出，許多民眾誤以為「驗車合格」就代表符合空維區要求，但事實上，監理站驗車主要依據道路交通安全規定辦理，重點在確認車輛是否具備安全行駛條件，包括車身結構、燈光、煞車、底盤等項目，與柴油車污染排放標準並不相同。

至於柴油車排煙檢測，則是依空氣汙染防制相關規定，由環保機關或認可檢測站執行，主要利用黑煙不透光率儀器，檢測車輛在不同操作狀態下排放的粒狀污染物，以確認是否符合環保標準。

環保局說明，汽油車排氣檢驗過去曾納入一般定期檢驗作業，但柴油車排煙檢測因涉及專業設備、檢測技術與作業環境需求，並未納入一般監理驗車流程，因此仍由環保機關負責。

對於車主擔心需專程到南投檢測，環保局表示，全國柴油車排煙檢測資料已完成連線，只要在各縣市環保局認可檢測站完成檢驗並取得合格紀錄，即可適用於日月潭空維區管制，不需特地返回南投辦理。

環保局提醒，未取得1年內柴油車排煙檢測合格紀錄或有效自主管理標章者，進入空維區範圍，將透過AI車牌辨識系統查核，違規者可依規定處新台幣1000元以上罰鍰。呼籲柴油車車主提前確認檢測資格，避免因不了解制度差異而受罰，也共同維護日月潭空氣品質。

日月潭 南投縣 環保局

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