國光客運桃機自撞車禍32傷 運安會：司機開車邊揮手講話 有6改善建議

去年5月國光客運一輛往返桃園機場的大客車，在第一航廈巴士站出口撞上牆面，造成全車32人受傷。國家運輸安全調查委員會公布調查報告，直指事故駕駛行車途中持續舉起右手向乘客揮手、講話，未注意前方路況，在應轉彎處仍一路直行；加上長時間清醒、值勤使精神狀態及專注力可能下降，又不熟悉煞車系統操作，直到撞擊前1秒才踩下主煞車，最終釀成事故。

運安會報告指出，事故發生於去年5月16日凌晨1時35分，國光客運一輛機場路線客運自桃園國際機場第一航廈巴士站發車後，行經出口匝道時撞擊路旁牆面，全車32人全數受傷，其中4名乘客重傷，其餘28人為輕傷，傷勢以頭部及四肢擦、挫傷居多，重傷者多為鼻骨骨折。

調查發現，駕駛離開月台停車格後，持續以右手揮動並與乘客交談，未注意前方道路，在應轉彎處仍持續直行。事故前，駕駛大多使用輔助煞車控制車速，直到撞擊前1秒才使用主煞車，因此未能及時將車輛煞停。運安會也認為，駕駛因清醒及值勤時間持續增加，精神狀態及專注力可能受到影響，也是事故發生的重要因素。

除駕駛個人因素外，運安會也點出國光客運管理制度存在缺失。調查指出，國光客運定期教育訓練內容不足，安全駕駛操作及煞車系統課程不夠完整，也未要求所有駕駛員參與；對於多次違規或事故風險較高的駕駛，亦未採取更積極的管理措施，難以有效改善不安全駕駛行為。

此外，調查也發現國光客運排班方式恐增加疲勞風險。駕駛在兩班車之間，仍須處理行政事務及車輛維護工作，壓縮休息時間，不利長時間執勤時維持良好精神狀態。

除了人為因素，運安會也認為事故現場道路設計有改善空間。報告指出，桃園機場第一航廈巴士站出入口匝道的幾何設計僅符合時速25公里的道路設計標準，但現行速限卻訂為50公里，且彎道缺乏足夠導引設施，將直接影響大型車輛轉向安全。

另外，調查還發現事故駕駛當時未繫安全帶，駕駛座安全帶更遭束帶固定、處於鬆脫狀態，且已有磨損情形，但國光客運日常安全檢查及定期檢驗均未發現。車內安全宣導也僅以中文提醒旅客繫妥安全帶，外語廣播及標示不足，不利外籍旅客理解；緊急出口標示字體大小也未完全符合法規要求。

運安會確認，本案與酒精、藥物、車輛煞車或轉向系統故障無直接關聯，事故車輛各項機械系統均正常，駕駛也持有合法有效駕照。

針對本案，運安會提出6項改善建議，要求國光客運強化高風險駕駛管理、落實每半年安全駕駛及實車操作訓練、檢討排班制度並減少駕駛非駕車工作，同時加強駕駛安全帶管理及多語言安全宣導；並要求交通部公路局督導改善。另建議桃園國際機場公司檢討各航廈巴士站道路設計、調整速限及增設導引設施，以提升大型客運車輛行車安全。