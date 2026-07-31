5旬男遊日月潭突發心梗 跨縣市「智慧綠色通道」1小時內通血管救命

「時間急症國際研討會」今在台中登場，會中表揚南投消防局救護員搶救到日月潭旅遊突發劇烈胸痛的50歲劉姓男子，立即啟動跨縣市「智慧綠色通道」將數據即時傳回亞大醫院，最終劉男在到院一小時內成功打通阻塞血管，救回一命，成為「資訊比病人先到醫院」最佳案例。

亞洲大學與亞洲大學附屬醫院今舉辦「時間急症國際研討會」，邀集美日及台灣急重症醫療、消防、資訊科技等領域專家，共同探討如何透過AI、智慧派遣及跨體系資訊整合，打造「到院前與醫院端綠色通道」，讓資訊比病人更早抵達醫院，使醫療團隊能提前完成診斷、決策與治療準備。

亞洲大學校長蔡進發及亞大醫院許永信院長共同主持開幕，並頒發卓越消防團隊獎項，其中最具代表性的成功案例，是今年四月前往南投旅遊的劉姓遊客，因突發胸痛，經南投消防局日月潭分隊救護人員評估並施行12導程心電圖檢查後，透過線上醫療指導系統，由醫療指導醫師判讀為ST段上升型心肌梗塞（STEMI），之後緊急跨縣市後送亞大醫院，並由心導管團隊接手，抵院後一小時內完成血管打通，五天後順利康復出院。

另有兩件獲獎案例，則是透過雙軌派遣、高級救護技術員（EMT-P）及醫院預通報機制，成功搶救OHCA及急性心肌梗塞患者。

亞大醫院急診醫學科主任鍾侑庭指出，急性心肌梗塞、急性腦中風，或到院前心跳停止（OHCA）為三大「時間急症」，每延誤一分鐘，都可能增加死亡風險或留下永久失能。全球緊急醫療發展的重要趨勢是讓119救護現場、醫療指導醫師、急診團隊及專科醫療同步掌握病況，建構完整的「時間急症生存之鏈」。